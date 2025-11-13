Defensa Civil solicita a los vecinos mantener los desagües limpios y no sacar residuos fuera de horario para evitar inconvenientes.
Lechman y Von Der Thusen recibieron a ATE por el proyecto de Salario Básico Universal elaborado por el gremio
En el encuentro se habló del proyecto elevado a la Legislatura en el que se establece establece un piso salarial común que elimine disparidades entre empleados públicos.Tierra del Fuego13/11/2025
La reciente presentación del proyecto de Salario Básico Universal elaborado por ATE —una propuesta que busca unificar el piso salarial del Estado, eliminar diferencias entre escalafones y alinear los haberes con el costo de vida real— volvió a instalar el debate sobre la situación salarial dentro de la administración pública fueguina. En ese contexto, los legisladores Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen, recibieron al secretario general del gremio, Carlos Córdoba, para analizar los puntos centrales del proyecto, acompañado por parte de la comisión directiva.
Durante el encuentro, Von Der Thusen subrayó que “la problemática salarial afecta tanto a la administración provincial como a los municipios y que la pérdida de poder adquisitivo se profundizó con los años.Lo que están planteando los trabajadores refleja una realidad extendida. Los salarios, tanto provinciales como municipales, quedaron muy por debajo de lo necesario y la función pública perdió valor. Es imprescindible reorganizar los recursos del Estado para mejorar los ingresos y las condiciones laborales de quienes sostienen el funcionamiento diario de la administración pública”, expresó.
Lechman, por su parte, sostuvo que la discusión salarial no puede seguir postergándose y advirtió sobre la falta de una estructura clara que garantice igualdad dentro del Estado. “Si queremos un Estado que funcione bien, debemos empezar por el trabajador. No podemos hablar de eficiencia si el salario no acompaña. Un básico ordenado, equivalente y ajustado a la realidad económica es fundamental para garantizar estabilidad y dignidad. La discusión tiene que darse y tiene que darse ahora”, afirmó.
Córdoba profundizó en los detalles del proyecto elevado a la Legislatura, señalando que ATE propone establecer un piso salarial común que elimine disparidades entre agentes que cumplen funciones similares. El documento plantea además la necesidad de que el Estado ajuste su estructura de haberes para responder al costo de vida actual, señalando que las inequidades desincentivan la carrera administrativa y fragmentan el sistema salarial.
La Municipalidad finalizará la obra de la pasarela Fique y responsabilizó al Gobierno nacional por las demorasTierra del Fuego12/11/2025
La obra comenzó en marzo del 2023 y se esperaba que termine en diciembre del 2024. La obra, en el corazón de la ciudad, aún espera su finalización y ahora el Municipio dice que la terminará con fondos propios para verano del 2026.
Ushuaia: aprobaron multas más duras por vandalismo en las garitas de colectivosTierra del Fuego12/11/2025
Impulsada por el concejal Nicolás Pelloli, la ordenanza establece multas que van desde los 100 mil pesos hasta varios millones. Y si el infractor repara el daño o restituye lo afectado al estado original, podrá evitar la sanción económica.
Melella respaldó a Terra Ignis, pidió apoyo de la Legislatura y espera atraer capitalesTierra del Fuego12/11/2025
El Gobernador despejó dudas respecto de la capacidad operativa de la empresa estatal que deberá contar con capitales y con una aprobación de la Legislatura. "Si hay interés en invertir, bienvenidos sean todos, menos los británicos”, dijo.
Río Grande amplía la campaña de prevención de cáncer de próstata: se suman 50 nuevos cuposTierra del Fuego12/11/2025
Las consultas y estudios se desarrollarán en los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, con la participación de cuatro urólogos del sistema municipal. Los controles son gratuitos.
Aeroevacuaron a un turista israelí que sufrió una grave reacción alérgica en Laguna EsmeraldaTierra del Fuego11/11/2025
El joven de 20 años sufrió un shock anafiláctico y fue trasladado en helicóptero al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece internado en observación.
Tavarone desmintió versiones que lo ubicaban como candidato a intendente en el 2027Tierra del Fuego11/11/2025
El concejal de Somos Fueguinos aseguró que son “solo rumores” y que su prioridad es su labor en el Concejo. Sin embargo, dijo que el partido presentará pelea en las elecciones municipales de Ushuaia.
Una ginecóloga y un obstetra están acusados de responsabilidad en la muerte de un recién nacido ocurrida en 2015.
Por la alta demanda, Río Grande implementa 900 turnos mensuales para castracionesTierra del Fuego11/11/2025
Se podrá hacer mediante un formulario online. Hasta el mes de octubre inclusive, ya se han concretado más de 3000 castraciones, realizadas en la Dirección de Servicios Veterinarios.
Juzgarán en Río Grande a una obstetra y una ginecóloga por la muerte de una bebaTierra del Fuego10/11/2025
Según la acusación fiscal, los profesionales no habrían realizado los controles necesarios durante el trabajo de parto, situación que habría derivado en el fallecimiento de la recién nacida.
Aeroevacuaron a un turista israelí que sufrió una grave reacción alérgica en Laguna EsmeraldaTierra del Fuego11/11/2025
El joven de 20 años sufrió un shock anafiláctico y fue trasladado en helicóptero al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece internado en observación.
La inflación se ubicó en 2,3% frente al 2,1% de septiembre. Transporte y Vivienda fueron las divisiones que más aumentaron en el mes y también hubo incrementos en los combustibles que golpean los bolsillos argentinos.
La Municipalidad finalizará la obra de la pasarela Fique y responsabilizó al Gobierno nacional por las demorasTierra del Fuego12/11/2025
La obra comenzó en marzo del 2023 y se esperaba que termine en diciembre del 2024. La obra, en el corazón de la ciudad, aún espera su finalización y ahora el Municipio dice que la terminará con fondos propios para verano del 2026.
El Ejército Argentino incorporará los primeros vehículos blindados a rueda Stryker M1126Nacionales13/11/2025
En las próximas semanas se sumarán los VCBR 8x8 Stryker M1126. Los soldados se capacitan en Estados Unidos sobre las unidades blindadas.
Defensa Civil solicita a los vecinos mantener los desagües limpios y no sacar residuos fuera de horario para evitar inconvenientes.