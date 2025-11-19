VIDEO | Bombardeo ruso en Ucrania deja 19 muertos y más de 60 heridos

Ucrania vivió una de sus noches más violentas del año luego de que Rusia lanzara más de 470 drones de ataque y 48 misiles balísticos y de crucero contra varias regiones del país. La ofensiva dejó al menos 19 personas muertas y más de 60 heridas, además de graves daños en infraestructura civil, energética y de transporte.

Ternópil, la zona más afectada

La situación más crítica se registró en Ternópil, donde dos edificios residenciales de nueve pisos colapsaron parcialmente tras los impactos. Uno se incendió por completo y el otro sufrió destrucción desde el tercer hasta el noveno piso.

A las 10:00 de la mañana, las autoridades confirmaban:

19 personas fallecidas

66 heridas, entre ellas 16 niños

45 personas rescatadas con vida

Más de 190 rescatistas, acompañados por drones, unidades caninas, psicólogos, médicos y maquinaria pesada, trabajan entre los escombros para encontrar sobrevivientes. Continúan las evacuaciones de familias y las búsquedas en departamentos bloqueados, mientras se mantienen las alertas ante posibles colapsos adicionales.

Járkov, Leópolis e Ivano-Frankivsk también bajo fuego

La ciudad de Járkov sufrió ataques masivos que dejaron decenas de heridos, incluidos menores de edad. La infraestructura de transporte, el sector energético y edificios civiles resultaron severamente dañados.

En la región de Leópolis, varios incendios arrasaron más de 10.000 m² de almacenes, una central eléctrica y establecimientos industriales. Más de 200 rescatistas y un robot extintor especializado participaron en las operaciones.

En Ivano-Frankivsk, un ataque contra infraestructura crítica dejó tres heridos, dos de ellos niños. El Servicio Estatal de Emergencias controló un incendio provocado por el bombardeo.

Las regiones de Kiev, Mykolaiv, Cherkasy, Chernihiv, Donetsk y Dnipró también fueron blanco de drones y misiles. En Donetsk se registró al menos una persona herida.

“Todo lo que hace Rusia es terror y muerte”

Las autoridades ucranianas denunciaron que los ataques tuvieron como objetivo viviendas, escuelas e infraestructuras esenciales, reafirmando que la ofensiva busca “más víctimas civiles, más destrucción y más sufrimiento”.

El presidente Volodímir Zelenski reiteró la necesidad urgente de más sistemas antiaéreos, misiles defensivos, mayor capacidad aérea y producción de drones para interceptar los ataques rusos. También insistió en que Rusia debe rendir cuentas por crímenes de guerra.