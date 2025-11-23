Ferrari Cavalcade Adventure 2025: "La organización se va de Ushuaia con una imagen excelente y con ganas de volver"

El paso de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 dejó un fuerte impacto en Ushuaia, tanto por el despliegue de automóviles de lujo como por la respuesta masiva del público. El vicejefe de Gabinete, Diego Salazar, aseguró que la ciudad “proyectó una imagen extraordinaria ante el mundo” y resaltó que el entorno natural “permitió que Ushuaia se luciera de principio a fin”.

El arribo de los 55 vehículos sufrió demoras debido a cuestiones fronterizas, lo que obligó a extender la llegada hasta cerca de la medianoche. “Lo que estaba previsto para las seis de la tarde terminó ocurriendo mucho más tarde, pero aun así el público no se movió”, señaló Salazar.

Un público inagotable y entusiasta

El funcionario valoró el acompañamiento permanente de los vecinos y visitantes. “La gente no dejó de llegar en ningún momento. También vinieron personas desde Río Grande y Tolhuin especialmente para ver los autos”, destacó.

El interés fue tal que incluso las etapas menos visibles se transformaron en un espectáculo: “Hasta el proceso de carga de los vehículos fue seguido con atención por la comunidad”, afirmó Salazar.

Además, subrayó el comportamiento ejemplar del público. “Los organizadores quedaron sorprendidos. Nos dijeron que en otros lugares sería imposible hacer un evento así con los autos tan cerca de la gente. Acá el público fue respetuoso y ordenado”, remarcó.

Salazar agradeció el trabajo de todas las áreas del Municipio, que mantuvieron presencia constante durante toda la actividad. “El Municipio estuvo presente todo el tiempo, coordinando, asistiendo y garantizando el ordenamiento y la seguridad vial”, expresó.

El operativo incluyó desvíos temporales en Luis Pedro Fique, organización de la circulación peatonal, acompañamiento a los convoyes y coordinación de la recarga de los vehículos en el sector de Prefectura Naval Argentina y la Plaza República de Croacia.

“La organización se va de Ushuaia con una imagen excelente y con ganas de volver”, sintetizó Salazar, quien destacó que este tipo de eventos posicionan a la ciudad en el mapa internacional y fortalecen su atractivo turístico.