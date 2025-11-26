Se atenderán enfermería con controles básicos, pediatría, agudeza visual, testeo rápido de HIV y sífilis y nutrición, el próximo sábado y sin turno previo.
Río Grande: hasta el 15 de diciembre se podrá regularizar la deuda para acceder al beneficio de buen contribuyente en 2026
Podrán obtener el beneficio, que consiste en un 10% de descuento, quienes se encuentren al día con sus impuestos al 15 de diciembre del corriente año.Tierra del Fuego26/11/2025
El Municipio de Río Grande informó que los vecinos tendrán tiempo hasta el 15 de diciembre para regularizar sus deudas tributarias y así acceder a la bonificación por buen contribuyente durante el año 2026. La medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Podrán obtener el beneficio, que consiste en un 10% de descuento, quienes se encuentren al día con sus impuestos al 15 de diciembre del corriente año.
Las y los contribuyentes podrán regularizar sus obligaciones hasta en 12 cuotas y elegir entre distintas modalidades de pago: débito automático (Visa o MasterCard), efectivo, débito o QR. Además, quienes opten por pagar en hasta 12 cuotas accederán a la quita del 100% de los intereses.
Para realizar los pagos están habilitadas las siguientes bocas de atención:
- Casa Municipal del barrio CAP (Portolán 465)
- CGP Padre Zink (Pellegrini 601)
- Centro Comunitario Municipal de Malvinas Argentinas (Cabo Peña 562)
- Dirección General de Rentas (Luis Py y Rosales)
- El horario de atención es de 9 a 16 horas.
Lapadula cuestionó la falta de avances del Presupuesto 2026 y alertó sobre la “comodidad” del Gobierno con un esquema reconducidoTierra del Fuego26/11/2025
El legislador del bloque Provincia Grande criticó la suspensión de la sesión prevista, alertó sobre los tiempos ajustados para el tratamiento del Presupuesto 2026 y apuntó contra el oficialismo por “buscar discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos”.
Ushuaia registró un fin de semana largo récord con más de 4.000 turistas asistidos y alta ocupación hoteleraTierra del Fuego26/11/2025
La ciudad registró un movimiento turístico excepcional con alta ocupación, más de 4.000 visitantes asistidos, eventos deportivos y la llegada de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025.
Feriado Provincial | Tierra del Fuego conmemoró el Día del Genocidio Selk’nam con un acto en Río GrandeTierra del Fuego25/11/2025
Durante la ceremonia, Miguel Pantoja y María Salamana, referentes de la comunidad Selk’nam, brindaron emotivas palabras vinculadas al significado de la fecha y a la importancia de mantener viva la memoria colectiva.
Cabo San Pablo: redes ilegales, fogones prohibidos y tierras ocupadas detrás del video de un influencer chefTierra del Fuego25/11/2025
En Cabo San Pablo un video turístico revela redes ilegales, fogones prohibidos y tierras ocupadas pese a los carteles oficiales. Sin controles, el Estado vuelve a fallar.
Tierra del Fuego: abrió la preinscripción 2026 para ingresar a la Policía ProvincialTierra del Fuego24/11/2025
Las Escuelas de Cadetes y de Suboficiales y Agentes iniciaron el proceso de admisión para jóvenes que deseen formarse en seguridad pública
Tierra del Fuego cerró el fin de semana largo con una ocupación del 83% y fuerte movimiento turísticoTierra del Fuego24/11/2025
Alta demanda, gastos en alza y una agenda cargada de actividades consolidaron a la provincia como uno de los destinos más elegidos del país.
Ferrari Cavalcade Adventure 2025: "La organización se va de Ushuaia con una imagen excelente y con ganas de volver"Tierra del Fuego23/11/2025
Desde la organización destacaron el respeto y orden del público durante la exposición de los autos Ferrari. "En otros lugares sería imposible hacer un evento así con los autos tan cerca de la gente".
Cientos de vecinos se acercaron a ver los exclusivos vehículos que recorren la Patagonia.
Inauguraron el gimnasio del Club Garibaldi en un emotivo acto en Río GrandeTierra del Fuego21/11/2025
Autoridades provinciales y vecinos Chacra IV celebraron la apertura del nuevo espacio deportivo, que busca fortalecer la integración y el desarrollo social del barrio.
Identificaron el cuerpo encontrado en Río Grande y confirmaron que se trata de un hombre desaparecido desde 1 de noviembreTierra del Fuego20/11/2025
La Justicia logró establecer que el cuerpo hallado se trata de Sergio Gabriel Schlieter Barría, quien tenía un pedido de paradero vigente desde este mes.
El Gobierno habilita que menores de 13 años puedan ingresar a Fondos Comunes de InversiónEconomía25/11/2025
La Comisión Nacional de Valores aprobó una resolución para que los adolescentes operen en servicios financieros, aunque mantiene la prohibición de operar en fondos cerrados.
