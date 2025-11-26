Río Grande: hasta el 15 de diciembre se podrá regularizar la deuda para acceder al beneficio de buen contribuyente en 2026

El Municipio de Río Grande informó que los vecinos tendrán tiempo hasta el 15 de diciembre para regularizar sus deudas tributarias y así acceder a la bonificación por buen contribuyente durante el año 2026. La medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Podrán obtener el beneficio, que consiste en un 10% de descuento, quienes se encuentren al día con sus impuestos al 15 de diciembre del corriente año.

Las y los contribuyentes podrán regularizar sus obligaciones hasta en 12 cuotas y elegir entre distintas modalidades de pago: débito automático (Visa o MasterCard), efectivo, débito o QR. Además, quienes opten por pagar en hasta 12 cuotas accederán a la quita del 100% de los intereses.

Para realizar los pagos están habilitadas las siguientes bocas de atención: