El enviado de Trump aseguró que la paz está a “metros de distancia”, pero bloqueada por dos puntos críticos: territorio y energía nuclear.
Trump: “Los días de Maduro están contados”
El Presidente de EE.UU aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro “tiene los días contados”, defendió los ataques a narcolanchas y no descartó aplicar acciones similares en Venezuela, México y Colombia.Mundo09/12/2025
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los días del presidente venezolano, Nicolás Maduro, “están contados”, en una entrevista concedida a Politico, lo que profundiza la tensión militar en el Caribe y donde ya se habla sobre una invasión norteamericana sobre territorio venezolano.
El Mandatario estadounidense fue consultado sobre si descartaba una invasión terrestre a Venezuela, respondió: “No quiero. No quiero descartarlo, ni lo contrario. No estoy hablando de eso”.
Trump insistió en que su objetivo principal es “que el pueblo venezolano sea bien tratado”. Señaló además que muchos venezolanos residentes en Estados Unidos “han sido increíbles conmigo” y afirmó que “votaron por mí con un 94%”.
El mandatario también defendió los ataques contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales, operativos que han dejado decenas de muertos y han generado fuertes cuestionamientos. “Ya nadie quiere llevar barcos cargados de droga a Estados Unidos”, aseguró, y advirtió: “Pronto los atacaremos también en tierra”.
Según Trump, aunque la DEA identifica a México y a China como principales responsables del fentanilo ilegal que llega a Estados Unidos, Venezuela “envía mucha droga”. “Cada vez que atacamos un barco, salvamos 25.000 vidas estadounidenses”, declaró.
Ante la pregunta de si consideraría medidas similares contra México y Colombia —países señalados como actores centrales en el tráfico de fentanilo— Trump fue categórico: “Sí, lo haría. Por supuesto. Lo haría”.
