Alerta sanitaria internacional por brote en un crucero que partió de Ushuaia: tres muertos y casos bajo investigación
03/05/2026
Se trata del buque de expedición polar MV Hondius. La OMS confirmó que hay un caso positivo de hantavirus y otros cinco sospechosos. Investigan si hubo contagio entre personas dentro de la embarcación.
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