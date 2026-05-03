Alerta sanitaria internacional por brote en un crucero que partió de Ushuaia: tres muertos y casos bajo investigación

Buque de expedición polar MV Hondius | Foto: travelcodex.com

Un brote de enfermedad respiratoria a bordo del buque de expedición polar MV Hondius encendió una alerta sanitaria internacional este domingo, luego de confirmarse tres fallecimientos y varios casos sospechosos entre los pasajeros. La situación ha puesto en vilo a las autoridades sanitarias, ya que la embarcación inició su travesía en el Puerto de Ushuaia.

Según reportó la agencia AFP, la embarcación —operada por la firma neerlandesa Oceanwide Expeditions— había zarpado desde la capital fueguina el pasado 20 de marzo con destino final en Cabo Verde. El itinerario del crucero incluía escalas en las islas Georgias del Sur y Santa Elena.

Confirmación oficial y víctimas

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se confirmó al menos un caso positivo de Hantavirus mediante análisis de laboratorio, mientras que otros cinco pasajeros presentan síntomas compatibles y permanecen bajo investigación.

El buque transportaba aproximadamente a 170 pasajeros y 70 tripulantes. Durante la travesía, la emergencia escaló rápidamente:

Un pasajero falleció a bordo y su cuerpo permaneció en la embarcación hasta llegar a puerto.

Otras dos personas murieron tras ser evacuadas de urgencia, una de ellas en un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica. Trascendió que dos de las víctimas eran un matrimonio de ciudadanos neerlandeses.

Un ciudadano británico de 69 años continúa internado en estado crítico en terapia intensiva en Sudáfrica.

Actualmente, el barco se encuentra frente al puerto de Praia, en Cabo Verde, a la espera de la aplicación de estrictos protocolos de desembarco y evacuación sanitaria para los casos sospechosos restantes.

Desde la OMS indicaron que se activaron mecanismos de cooperación internacional en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, con la participación activa de autoridades de Argentina, Sudáfrica y Cabo Verde. El organismo brinda apoyo técnico para la secuenciación genética del virus.

El punto que genera mayor preocupación es la modalidad de transmisión. Si bien el hantavirus suele transmitirse por contacto con orina o heces de roedores, las autoridades investigan la posibilidad de contagio entre personas dentro del entorno cerrado del barco. Esta situación es poco frecuente, pero ha sido registrada previamente en la región patagónica con la denominada "Cepa Andes".