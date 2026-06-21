VIDEO | "Si no tenemos contratiempos, pasamos bien el invierno", dijo la Ministra Castillo sobre la situación eléctrica de Ushuaia

La ministra de Energía Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, aseguró que el sistema energético de Ushuaia se encuentra preparado para afrontar la temporada invernal, aunque reconoció que la situación es ajustada y que la provincia trabaja contrarreloj para concretar tareas de mantenimiento en equipos clave de generación.

En diálogo con Ushuaia 24, la funcionaria explicó que los cortes de energía registrados recientemente no estuvieron relacionados con problemas de generación, sino con situaciones puntuales de infraestructura. “En este momento no tenemos cortes de luz por falta de energía”, indicó.

Castillo detalló que durante los horarios de mayor demanda, especialmente entre las 18 y las 23 horas, se aplican restricciones parciales a algunos sectores industriales y hoteleros para garantizar el suministro domiciliario. “En el horario pico hacemos restricciones parciales a algunas industrias o a algunos hoteles para poder garantizar el servicio a los hogares”, explicó.

Mantenimiento de turbinas y equipos de respaldo

La ministra señaló que el Gobierno provincial logró completar el overhaul (mantenimiento integral) de una de las turbinas, aunque todavía resta intervenir otros equipos fundamentales para el sistema eléctrico de Ushuaia.

Según precisó, la turbina Rolls-Royce deberá salir de servicio recién en octubre, cuando disminuya la demanda energética. “No llegamos a hacer el mantenimiento porque hoy no podemos sacar un equipo de línea. Estamos esperando un panel de control que todavía no llegó y reorganizando la agenda con Siemens y Solar”, explicó.

Asimismo, informó que se aguarda la llegada de técnicos especializados para reparar la turbina TG6 e incorporarla nuevamente al sistema. “Entendemos que de esa manera, si no tenemos contratiempos, pasamos bien el invierno. Justito, sin sobrar nada. La sábana es cortita, eso es una realidad”, reconoció.

Castillo también confirmó que la provincia cuenta con equipos de generación alquilados para reforzar el sistema energético en caso de ser necesario. “Los equipos están. Están funcionando y están ubicados en Ushuaia, en el Centro de Distribución de Vialidad. Lo que ocurre es que se ponen en marcha cuando tenemos una demanda continua que lo justifique”, señaló.

La funcionaria advirtió que el uso de estos generadores implica un elevado consumo de combustible, por lo que su activación se evalúa cuidadosamente. “Te comen el hígado en combustible, pero están disponibles para garantizar el servicio cuando haga falta”, afirmó.

Castillo remarcó que una de las principales dificultades para realizar los mantenimientos es la disponibilidad de las empresas internacionales encargadas de las reparaciones. “Esto no es simplemente llamar y que vengan. Siemens y Solar tienen agendas mundiales y Tierra del Fuego debe encontrar un lugar en esos cronogramas”, sostuvo.

Pese al panorama ajustado, la ministra se mostró optimista respecto de la capacidad del sistema para atravesar los meses más fríos. “Vamos reconfigurando día a día. Sabemos que necesitamos estos mantenimientos y seguimos trabajando para garantizar el suministro durante todo el invierno”, concluyó.