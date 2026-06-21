Sciurano vuelve a acercarse a la UCR tras años de alineamiento con el oficialismo de Melella

La imagen llamó la atención dentro del radicalismo fueguino. Después de varios años de distancia política respecto de la estructura partidaria y tras haber mantenido una sólida defensa de la gestión de Gustavo Melella desde la Legislatura, Federico Sciurano volvió a mostrarse públicamente junto a autoridades de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego.

El encuentro se produjo en Río Grande, donde el legislador mantuvo reuniones con el presidente de la UCR fueguina, Maximiliano Ybars, y posteriormente con integrantes de la Juventud Radical.

La foto no es menor. Llega en momentos en que la Unión Cívica Radical atraviesa un proceso de redefinición a nivel nacional tras el derrumbe electoral de Juntos por el Cambio y en medio de los debates internos sobre el posicionamiento del partido frente al gobierno de Javier Milei.

En Tierra del Fuego, además, el radicalismo busca recuperar protagonismo en una provincia donde su representación institucional se ha reducido notablemente. Sin espacios de gestión relevantes y con una visibilidad pública muy inferior a la que supo tener en otras etapas, el partido enfrenta el desafío de volver a ocupar un lugar central en la discusión política.

La reunión también reaviva el recuerdo de uno de los episodios políticos más significativos de los últimos años. Durante la campaña de 2023, Sciurano protagonizó una fuerte ruptura con Juntos por el Cambio, espacio del que era una de las principales figuras en la provincia.

En aquel momento cuestionó públicamente las decisiones de la conducción nacional de la coalición y tomó distancia de referentes opositores que integraban el armado electoral. La decisión generó fuertes críticas dentro de sectores del radicalismo y del entonces frente opositor.

Aunque nunca renunció formalmente a su afiliación radical, desde entonces su posicionamiento político fue mutando hasta convertirse en uno de los legisladores con mayor nivel de acompañamiento a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo provincial.

Un aliado clave para el kirchnerismo de Melella

Durante los últimos años, Sciurano se consolidó como una pieza importante para el oficialismo fueguino dentro de la Legislatura.

Su respaldo fue determinante en distintos proyectos promovidos por el gobernador Gustavo Melella y FORJA, situación que llevó a muchos dirigentes radicales a considerarlo, en los hechos, un aliado político del Gobierno provincial.

Esa cercanía con el oficialismo generó cuestionamientos internos y alimentó el debate sobre cuál era realmente el lugar político que ocupaba el exintendente de Ushuaia dentro del escenario fueguino.

Por eso, su reaparición en actividades institucionales de la UCR abre una serie de interrogantes que exceden la coyuntura partidaria. En distintos sectores políticos ya se analiza el escenario electoral de 2027, una elección que podría marcar el final del ciclo de Gustavo Melella al frente de la provincia y abrir una nueva disputa por el liderazgo político fueguino.

En ese contexto, algunos dirigentes interpretan que Sciurano podría estar buscando reconstruir puentes con el radicalismo para reposicionarse dentro de un espacio político que necesitará redefinir candidaturas, alianzas y estrategias en los próximos meses.

Lo cierto es que la fotografía junto a la conducción radical llega después de años de distanciamiento político y en un momento donde los principales actores provinciales comienzan a mover piezas pensando en el 2027.