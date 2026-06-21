Milei vuelve a España por sexta vez para recibir una distinción académica en Madrid

El presidente Javier Milei realizará esta semana su sexto viaje a España desde que asumió la conducción del país. La visita se desarrollará entre el 24 y el 27 de junio en Madrid y tendrá como principal objetivo fortalecer vínculos con el sector empresarial, según indicó la Agencia Noticias Argentinas.

Según trascendió, el encuentro con empresarios e inversores fue organizado por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, con la intención de profundizar la relación comercial entre ambos países y generar oportunidades de financiamiento para proyectos productivos.

Entre los actores económicos con los que mantendrá reuniones figuran directivos de entidades financieras como Banco Santander y BBVA, además de representantes de compañías españolas con presencia e intereses en Argentina, entre ellas Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y la cadena de supermercados Dia.

Durante su estadía, Milei también desarrollará una agenda académica. El viernes 26 brindará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, una de las instituciones privadas más reconocidas de España. Allí recibirá una medalla y una distinción honorífica impulsada por el catedrático de Economía Aplicada Javier Morillas.