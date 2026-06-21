Alemania clasificó a octavos, Países Bajos goleó y Ecuador dejó escapar una gran oportunidad en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entró en una etapa decisiva y la décima jornada dejó resultados que comenzaron a definir el futuro de varios grupos. Alemania aseguró su clasificación a los octavos de final, Países Bajos dio un paso gigante hacia la siguiente ronda y Ecuador complicó sus aspiraciones tras empatar con Curazao.

Ecuador 0-0 Curazao La sorpresa de la jornada estuvo cerca de producirse en el Grupo E. Ecuador dominó gran parte de su encuentro frente a Curazao, generó las mejores situaciones y contó con numerosas oportunidades para quedarse con la victoria. Sin embargo, se encontró con una actuación sobresaliente del arquero Eloy Room, quien se convirtió en la gran figura del partido.

El guardameta caribeño respondió cada vez que fue exigido por Enner Valencia, Pedro Vite y Yeboah, sosteniendo el empate sin goles y permitiendo que Curazao sumara el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. El resultado dejó a ambos equipos comprometidos de cara a la última fecha del Grupo E.

Alemania 2-1 Costa de Marfil En ese mismo grupo, Alemania protagonizó una remontada clave frente a Costa de Marfil. Los africanos se adelantaron en el marcador gracias a Franck Kessié y durante varios pasajes del encuentro pusieron en aprietos a uno de los candidatos al título.

Sin embargo, la reacción alemana llegó en el complemento. Deniz Undav apareció en dos momentos decisivos para marcar un doblete y darle la victoria por 2 a 1 al conjunto europeo. Con seis puntos en dos presentaciones, Alemania aseguró su clasificación a los octavos de final y se consolidó como líder de su zona.

Países Bajos 5-1 Suecia Por el Grupo F, Países Bajos mostró una de las actuaciones más contundentes de la jornada al golear 5 a 1 a Suecia. Después del empate ante Japón en el debut, la Naranja Mecánica respondió con una exhibición ofensiva liderada por Brian Brobbey y Cody Gakpo.

Brobbey marcó dos goles en los primeros minutos del encuentro y encaminó una victoria que luego completaron Gakpo, también con un doblete, y Crysencio Summerville. Suecia descontó mediante Anthony Elanga, aunque nunca logró comprometer el triunfo neerlandés.

Con este resultado, Países Bajos alcanzó los cuatro puntos y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final, mientras que Alemania se transformó en una de las primeras selecciones en garantizar su presencia en la fase eliminatoria del Mundial 2026.