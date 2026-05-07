“Cada vez más familias necesitan ayuda”: fuerte advertencia del Municipio de Ushuaia por la crisis económica
Tierra del Fuego07/05/2026
Aseguran que crecen los pedidos de asistencia alimentaria, medicamentos, alquileres y servicios, y apuntó contra el Gobierno nacional y provincial por la falta de recursos.
+Noticias
APTierra del Fuego09/05/2026
Investigadores nacionales todavía no llegaron a Ushuaia mientras crecen las críticas por la demora en la investigación epidemiológica.
Pidieron 25 años de prisión para un hombre acusado de abusar de sus hijas en TolhuinTierra del Fuego09/05/2026
La Fiscalía solicitó una dura condena durante los alegatos del juicio oral; la defensa pidió la absolución del imputado.
El Gobierno fueguino volvió a descartar que el brote de hantavirus del crucero se haya originado en Tierra del FuegoTierra del Fuego08/05/2026
“La posibilidad de que ese contagio se haya producido aquí es prácticamente nula”, aseguró el director de Epidemiología, Juan Petrina.
Audiometrías y atención gratuita en Tolhuin: especialista en audición llegará desde Buenos AiresTierra del Fuego07/05/2026
La especialista realizará audiometrías, controles y asesoramiento gratuito sobre pérdida auditiva el próximo 14 de mayo en el Salón Multipropósito de Tolhuin.
Brote de hantavirus en el crucero que pasó por Ushuaia: rastrean pasajeros en cuatro continentes
APTierra del Fuego07/05/2026
Hasta el momento, tres pasajeros fallecieron a causa de la enfermedad: una pareja de nacionalidad holandesa y una mujer alemana. Además, varias personas permanecen bajo observación médica. El riesgo para la población general es bajo.
La Administración de Parques Nacionales dio a conocer las tarifas de acceso al Parque Nacional Tierra del Fuego. Hay descuentos para residentes, estudiantes y beneficios exclusivos para compras web.
Cómo se desarrolló un brote mortal de hantavirus en el crucero MV Hondius
APTierra del Fuego06/05/2026
La agencia AP repasó el comienzo del hantavirus en el crucero que zarpó en Ushuaia hasta Cabo Verde. En el trayecto murieron 3 personas y hay 7 infectados, y otros casos aislados. La cronología en este artículo.
La obra, ubicada al norte de Río Grande, permitirá reducir emisiones, liberar gas para el mercado interno y fortalecer la matriz energética provincial. “Este desarrollo permite sostener, ampliar y mejorar la matriz energética de la provincia" dijo Martín Perez.
Ley de coparticipación en Tierra del Fuego: Ushuaia defiende el “goteo” y rechaza acusaciones de desestabilizaciónTierra del Fuego05/05/2026
Desde el Municipio capitalino aseguran que la norma busca garantizar autonomía financiera y cuestionan al Gobierno provincial por la gestión de los recursos.
Río Grande acordó un aumento salarial del 4,5% para trabajadores municipalesTierra del Fuego05/05/2026
El incremento impactará en el básico, ítems y jubilaciones; el piso salarial superará el $1.200.000.
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Cómo se desarrolló un brote mortal de hantavirus en el crucero MV Hondius
APTierra del Fuego06/05/2026
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La Administración de Parques Nacionales dio a conocer las tarifas de acceso al Parque Nacional Tierra del Fuego. Hay descuentos para residentes, estudiantes y beneficios exclusivos para compras web.
El Gobierno fueguino volvió a descartar que el brote de hantavirus del crucero se haya originado en Tierra del FuegoTierra del Fuego08/05/2026
“La posibilidad de que ese contagio se haya producido aquí es prácticamente nula”, aseguró el director de Epidemiología, Juan Petrina.
Pidieron 25 años de prisión para un hombre acusado de abusar de sus hijas en TolhuinTierra del Fuego09/05/2026
La Fiscalía solicitó una dura condena durante los alegatos del juicio oral; la defensa pidió la absolución del imputado.
Persisten las dudas sobre el origen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius
APTierra del Fuego09/05/2026
Investigadores nacionales todavía no llegaron a Ushuaia mientras crecen las críticas por la demora en la investigación epidemiológica.