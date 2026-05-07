“Cada vez más familias necesitan ayuda”: fuerte advertencia del Municipio de Ushuaia por la crisis económica

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Ushuaia, Verónica Maestro, advirtió sobre el fuerte impacto de la crisis económica y social en la ciudad y aseguró que “cada vez más familias” necesitan asistencia para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios.

“La realidad es compleja y golpea con fuerza a los sectores más vulnerables”, sostuvo la funcionaria, quien remarcó que el Municipio se encuentra “al lado de cada vecino y vecina” en medio de un contexto que atribuyó a “un Gobierno nacional que está en completa retirada”.

En declaraciones a la prensa, Maestro explicó que las demandas sociales crecieron de manera sostenida en los últimos meses y que actualmente reciben pedidos de personas con y sin empleo. “Las demandas se incrementaron y recibimos pedidos de gente con y sin trabajo para comprar alimentos y remedios, pagar el gas, para acceder o abonar el alquiler”, expresó.

La secretaria también apuntó contra el Gobierno provincial por la demora en el envío de fondos de coparticipación y aseguró que existe una deuda cercana a los 12 mil millones de pesos con el Municipio capitalino. Según indicó, esa situación “impacta fuertemente en la capacidad de nuestra Secretaría de otorgar asistencia económica y social”.

“No hay que olvidar que esos fondos que el Gobierno provincial no remite, porque se los gastó, son de los vecinos y vecinas de la ciudad. Con esos 12 mil millones de pesos podríamos llegar a muchísimas más familias de las que llegamos”, afirmó.

Pese a ese escenario, Maestro aseguró que la decisión política del intendente Walter Vuoto es continuar sosteniendo la asistencia social y el acompañamiento comunitario.

Además, cuestionó la falta de articulación con áreas provinciales para abordar la emergencia social y reveló que incluso desde el Hospital Regional de Ushuaia se comunican con el Municipio para coordinar ayuda. “La situación es tan compleja que desde el Hospital Regional se contactan con la Municipalidad para articular porque no lo pueden hacer con otras áreas del propio Gobierno de la Provincia”, señaló.

Por último, destacó el trabajo conjunto con organizaciones civiles, fundaciones y sectores privados para fortalecer la contención social en distintos barrios de la ciudad. “Día a día pensamos estrategias para, con los recursos escasos que tenemos, generar herramientas que nos permitan resolver problemáticas que afectan a las familias y a personas en situación de calle”, concluyó.