Brisighelli advirtió que el puerto de Ushuaia llega al verano sin soluciones tras la clausura del muelle de catamaranes
Tierra del Fuego05/08/2026
El titular de Rumbo Sur aseguró que el deterioro de la infraestructura portuaria se arrastra desde hace años y alertó que, sin obras urgentes, no habrá dónde amarrar parte de las embarcaciones turísticas durante la próxima temporada.
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El delegado de Capital Humano afirmó que la caída del poder adquisitivo obliga a muchos empleados públicos a tener más de un trabajo, incluso vendiendo comidas desde sus casas o haciendo de Uber o DiDi para enfrentar los gastos.
Trabajadores de Obras Sanitarias de Río Grande recibirán un nuevo aumento salarial del 5%Tierra del Fuego05/08/2026
El Municipio y el gremio SITOS acordaron una nueva recomposición salarial que será remunerativa y bonificable desde el 1° de julio. Con este incremento, el aumento acumulado durante el primer semestre de 2026 alcanza el 15%.
Freiberger cuestionó la política de tierras de Ushuaia: "No hay planificación y vecinos esperan hace más de 20 años"Tierra del Fuego04/08/2026
La concejal de Provincia Grande reclamó al Municipio precisiones sobre la demanda habitacional y criticó la gestión de las tierras fiscales.
Lechman advirtió que Tierra del Fuego "se cae a pedazos" y reclamó un acuerdo político para sacar a la provincia de la crisisTierra del Fuego04/08/2026
El legislador sostuvo que la provincia atraviesa un problema estructural que se arrastra desde hace décadas, pidió una mesa de diálogo entre todos los sectores y cuestionó la falta de planificación.
Río Grande secuestró 26 vehículos abandonados durante julio y refuerza los controles en talleresTierra del Fuego04/08/2026
El Municipio notificó además a los propietarios de otros 140 rodados para que regularicen su situación.
Tierra del Fuego dejó de ser la provincia más joven: la población mayor de 60 años ya supera las 20.000 personasTierra del Fuego03/08/2026
Un estudio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego advierte un fuerte proceso de envejecimiento poblacional. En dos décadas, la cantidad de adultos mayores se multiplicó por cinco y las proyecciones indican que en 2040 representarán el 20% de la población provincial.
Lechman impulsa un proyecto para impedir que los "011" representen a Tierra del FuegoTierra del Fuego03/08/2026
La iniciativa exige cinco años de residencia continua en la provincia y acuerdo de la Legislatura para designar representantes ante organismos nacionales. "Que representen a Tierra del Fuego sin haber vivido en la provincia es una falta de respeto” apuntó el Legislador.
El Municipio de Río Grande prohibió el ingreso a la Laguna de los Patos por el deshieloTierra del Fuego03/08/2026
Defensa Civil advirtió que el espejo de agua ya no reúne condiciones de seguridad debido al proceso de descongelamiento. Solicitan no realizar actividades sobre el hielo para evitar accidentes.
Mientras Tierra del Fuego atraviesa una fuerte crisis, La Libertad Avanza ya comenzó a proyectar la pelea por la Gobernación en 2027Tierra del Fuego03/08/2026
Mariano De Luca confirmó que el espacio libertario inició reuniones para ordenar su estrategia política y aseguró que existen "tres o cuatro o cinco" dirigentes con aspiraciones a gobernar la provincia.
SUTEF ratificó un paro por tiempo indeterminado y no iniciará las clases tras el receso invernalTierra del Fuego02/08/2026
El gremio docente confirmó que este lunes no comenzará el ciclo lectivo luego de las vacaciones de invierno y convocó a una medida de fuerza por tiempo indeterminado.
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El Municipio de Ushuaia salió al cruce de un influencer de Milei por un video sobre la Plaza Estado Plurinacional de Bolivia04/08/2026
Omar Becerra acusó al creador de contenido Adrián Ackerman de "sembrar odio" tras la difusión de un video que cuestiona la construcción y el nombre del espacio público inaugurado junto a los bolivianos y que incluso lleva la bandera de ese país.
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Crisis económica: Seis de cada diez argentinos se endeudaron para pagar gastos básicosEconomía04/08/2026
Un informe privado reveló que el 86,6% considera que un solo empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes y que dos de cada tres personas agotan sus ingresos antes del día 20. Desaparece la clase media y la inflación del Gobierno genera desconfianza.
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