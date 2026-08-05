Brisighelli advirtió que el puerto de Ushuaia llega al verano sin soluciones tras la clausura del muelle de catamaranes

Los catamaranes tenían un muelle el cual fue cerrado por su peligro, pero aún no hay soluciones de las autoridades de ANPIN

La clausura preventiva del muelle secundario de catamaranes del puerto de Ushuaia, dispuesta por la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPIN), volvió a poner en el centro del debate el estado de la infraestructura portuaria de la capital fueguina, siendo que Ushuaia representa una de las ciudades que más recibe turismo nacional e internacional a lo largo del año.

En una entrevista con FINNOVA, el titular de la empresa Rumbo Sur, Ángel Brisighelli, sostuvo que el problema no es la falta de diálogo entre los distintos actores, sino la ausencia de soluciones concretas para una infraestructura que, según afirmó, viene deteriorándose desde hace más de una década. "El problema no es la falta de diálogo. El problema es que hablamos mucho, pero no aparecen soluciones", sostuvo.

El presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (Fedecatur) explicó que la clausura responde a un deterioro estructural que se agravó tras un fuerte temporal ocurrido a mediados de abril. "Hubo una tormenta muy fuerte que cortó las columnas del muelle, que estaban todas podridas y corroídas. La parte final del muelle está literalmente en el aire", afirmó.

Según recordó, el primer antecedente de daños importantes se produjo en 2012, cuando otro muelle auxiliar fue destruido por un temporal y nunca volvió a reconstruirse. A ello se sumó el desmantelamiento de otro sector utilizado por guardacostas. "Hace quince años el puerto de Ushuaia tenía dos muelles auxiliares para embarcaciones menores; hoy no tiene ninguno", remarcó.

El empresario aseguró que el sector privado presentó durante los últimos veinte años distintos proyectos para ampliar la infraestructura portuaria, aunque ninguno logró avanzar. "En proyectos hay una caja llena, pero soluciones en 25 años no se hicieron. Nunca nos dieron cabida para avanzar", cuestionó.

Preocupación por la temporada turística

Uno de los principales planteos de Brisighelli apunta a la próxima temporada de cruceros y excursiones marítimas.

Según indicó, durante el verano el puerto recibe hasta 2.500 pasajeros diarios para las navegaciones turísticas y, con el muelle clausurado y sectores del muelle principal también limitados por problemas de mantenimiento, la situación se vuelve crítica. "Hoy el puerto no tiene ninguna solución ni ninguna alternativa sobre dónde va a acomodar los siete barcos que estaban amarrados en ese muelle", advirtió.

Brisighelli planteó que Ushuaia necesita un plan de infraestructura con visión de largo plazo que contemple la ampliación del espigón principal, la construcción de un sector exclusivo para embarcaciones menores, una nueva terminal de pasajeros y un puerto destinado a la carga, que permita trasladar esa actividad fuera del centro de la ciudad.

Además, aseguró que el sector privado estaría dispuesto a participar de esas inversiones. "Si estuviera abierto el juego para que nosotros pudiéramos hacer las obras que en veinte años el Estado no hizo, las estaríamos haciendo sin ninguna duda", afirmó.

Para el empresario, la prioridad inmediata es ejecutar una reparación de emergencia que permita operar durante la temporada estival, aunque aclaró que se trataría apenas de una solución transitoria. "Necesitamos una solución en el corto plazo que nos permita saber cómo vamos a operar a fines de octubre. Los catamaranes que hoy están en el muelle principal deberán dejar ese lugar y nadie sabe dónde van a amarrar", concluyó.