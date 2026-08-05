Condenan a un hombre por circular con la patente de otro vehículo en Río Grande

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Un hombre fue condenado a 8 meses de prisión de cumplimiento condicional por utilizar la patente correspondiente a otro vehículo para circular con una camioneta que había sido dada de baja y carecía de matrícula habilitante.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte, a cargo del juez Pedro Fernández, quien lo encontró responsable del delito de falsificación de numeración individualizadora.

El hecho ocurrió en junio de 2021, cuando inspectores de Tránsito Municipal de Río Grande detectaron una camioneta que exhibía una chapa patente que no correspondía al vehículo. Ante la irregularidad, se dio intervención a la Policía para iniciar las actuaciones.

Durante la investigación se comprobó que la camioneta había sido dada de baja con anterioridad y no contaba con una matrícula vigente que la habilitara para circular. Además, se confirmó que la patente colocada pertenecía a otro automotor.

En su resolución, el magistrado consideró acreditado que el imputado conocía esa situación y que la utilización de la chapa patente ajena permitió otorgarle al rodado una identificación registral que no le correspondía.

Como parte de la condena, además de los 8 meses de prisión en suspenso, el hombre deberá cumplir reglas de conducta durante dos años, conforme a lo dispuesto por la Justicia.

La sentencia fue dictada mediante el procedimiento de omisión de debate, luego de que el Ministerio Público Fiscal propusiera la pena de prisión condicional, acuerdo que fue aceptado tanto por la defensa como por el propio imputado.