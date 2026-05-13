El Municipio negó vínculos entre el relleno sanitario y el brote mortal de hantavirus en el MV Hondius

Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, David Ferreyra

Luego de varios días de fuerte repercusión internacional por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que dejó tres personas fallecidas y varios contagios, la Municipalidad de Ushuaia salió públicamente a responder las versiones que vinculaban el origen del virus con el relleno sanitario de la ciudad.

La polémica creció luego de que medios internacionales de Europa, Medio Oriente y América del Norte difundieran informes donde se mencionaba a Ushuaia como posible punto de contagio del hantavirus de los Andes. En algunos casos, incluso se hacía referencia al relleno sanitario municipal y a supuestos avistajes de aves en cercanías del predio como hipótesis del origen del brote.

En ese contexto, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, David Ferreyra, defendió hoy el funcionamiento del relleno sanitario y remarcó que el predio cuenta con controles ambientales y auditorías permanentes. “El relleno sanitario de la Municipalidad de Ushuaia cumple con toda la normativa legal sanitaria y ambiental que establece la provincia”, sostuvo el funcionario en Radio Provincia Ushuaia.

Ferreyra explicó que el predio no puede ser considerado un basural a cielo abierto y detalló que cuenta con sistemas técnicos específicos para el tratamiento de residuos y líquidos. “No es un capricho ni una mirada técnica para quedar bien. Hay una estructura de ingeniería detrás de esto: captación de líquidos lixiviados, sistemas de venteo de gases y geomembranas, entre otros mecanismos que exige la normativa”, afirmó, aunque quien conoce el relleno sanitario puede confirmar que la basura se encuentra a cielo abierto e incluso suele esparcirse por fuera del perímetro.

El funcionario reconoció además el fuerte impacto mediático que tuvo el caso en el exterior y admitió sorpresa por la magnitud que alcanzó la noticia en medios internacionales. “Nos sorprendió el vuelo mediático que tuvo en Europa. Se habló del tema en cadenas de España, Alemania, Holanda y otros países”, expresó.

Sin embargo, Ferreyra señaló que especialistas sanitarios consultados coinciden en que en Tierra del Fuego no existe circulación autóctona de hantavirus y destacó la condición insular de la provincia como barrera natural. “Se ha explicado que no existe presencia del roedor vector en la ciudad y que la condición insular funciona como una barrera ecológica”, indicó.

Además, planteó que si efectivamente existiera un foco activo vinculado al relleno sanitario, deberían haberse detectado otros casos entre trabajadores y personas que frecuentan el lugar desde hace años. “Tenemos personal municipal, trabajadores privados y gente que diariamente desarrolla tareas allí. Si hubiera circulación del virus, probablemente ya habríamos tenido otros casos”, sostuvo.

Ferreyra también aclaró que nadie tiene autorización para ingresar al relleno sanitario a realizar actividades turísticas o avistaje de aves y señaló que, en ocasiones, sí se observa presencia de visitantes en sectores externos al perímetro del predio.

En relación a las investigaciones epidemiológicas, confirmó que hasta el momento ni el Municipio ni la empresa Agrotécnica Fueguina recibieron pedidos formales de inspección por parte del Instituto Malbrán u otros organismos sanitarios nacionales. “Escuchamos que especialistas del Malbrán podrían llegar la próxima semana, pero oficialmente no hemos recibido ninguna solicitud”, concluyó.