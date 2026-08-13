Río Grande: realizarán una jornada solidaria de medicamentos y convocan a los vecinos a colaborar

La Fundación Bienestar realizará el próximo 24 de agosto en Río Grande una Jornada Solidaria de Medicamentos, con el objetivo de reunir medicamentos que los vecinos tengan en sus hogares y ya no utilicen, evitando que permanezcan guardados hasta su vencimiento.

La actividad tendrá lugar en Chiflet 230, en el SUM de Chacra 4, y forma parte de una iniciativa solidaria que busca fortalecer la asistencia a través de la colaboración de la comunidad.

Bajo la consigna “Pequeñas acciones, grandes cambios”, la Fundación convocó a los vecinos a revisar los medicamentos que conservan en sus hogares y acercar aquellos que puedan ser aprovechados dentro de esta red solidaria.

La campaña recibe blísteres y cajas de medicamentos, haciendo especial hincapié en no esperar hasta que los productos lleguen a su fecha de vencimiento para donarlos.

También retirarán las donaciones

Para quienes quieran colaborar pero no puedan trasladarse hasta el SUM de Chacra 4, la organización informó que también será posible coordinar el retiro de los medicamentos.

Las personas interesadas en participar, realizar una donación o solicitar el retiro pueden comunicarse a los teléfonos 2964-496409 o 2964-617577.

La jornada busca promover la solidaridad entre los vecinos de Río Grande y dar utilidad a medicamentos que muchas veces quedan almacenados en los hogares sin ser utilizados.