Aires del Sur se prepara para reactivar su planta y fabricar 40.000 aires acondicionados en Río Grande

La planta de Aires del Sur se prepara para volver a producir en Río Grande después de permanecer siete meses sin actividad. Los trabajadores avanzan actualmente con el acondicionamiento de las instalaciones y las líneas de fabricación como paso previo al inicio de una nueva etapa industrial.

La reactivación se produce a partir de un convenio con Athuel que establece como objetivo la fabricación de 40.000 equipos de aire acondicionado durante un período de seis meses, permitiendo volver a utilizar la capacidad instalada y la experiencia de los trabajadores de la fábrica.

Actualmente se realizan tareas de recuperación y puesta a punto de las líneas, además de adecuaciones en los procesos productivos para poder cumplir con los volúmenes establecidos en el acuerdo.

Los trabajos se desarrollan en coordinación con el síndico de la quiebra, mientras se prepara la estructura industrial necesaria para retomar efectivamente la producción.

En ese contexto, funcionarios del Municipio de Río Grande recorrieron las instalaciones para conocer el avance de las tareas. Participaron el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas; y los concejales Alejandra Arce y Jonatan Bogado.

La reapertura genera expectativas especialmente entre los trabajadores que atravesaron los últimos meses sin actividad luego del cierre de la planta. La posibilidad de producir nuevamente representa además la recuperación de una capacidad industrial que había quedado paralizada en la ciudad.

Durante los siete meses en los que Aires del Sur permaneció cerrada, el Municipio sostuvo un esquema de asistencia para los trabajadores y sus familias que incluyó ayuda alimentaria y subsidios destinados a afrontar alquileres y servicios.

También se implementó un acompañamiento desde el sistema municipal de Salud, particularmente en materia de salud mental, con intervenciones, encuentros grupales y atención individual para quienes lo necesitaron.

Ahora el escenario comienza a trasladarse nuevamente hacia la producción. El desafío será poner las líneas en condiciones y alcanzar el objetivo previsto en el convenio: 40.000 aires acondicionados en seis meses.

Desde el Municipio destacaron que la reactivación permitirá recuperar capacidad productiva y sostener fuentes de trabajo en un momento particularmente complejo para la industria fueguina.