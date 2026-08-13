Según el INDEC, la inflación de julio fue del 2,1% y acumuló 19,3% en los primeros siete meses de 2026

La inflación de julio de 2026 fue del 2,1% a nivel nacional, por encima del 1,9% registrado en junio, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, los precios acumularon un incremento del 19,3% desde diciembre y del 33,8% en los últimos doce meses.

El dato marca una nueva aceleración mensual. Después del 3,4% de marzo, la inflación había descendido al 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio, pero durante julio volvió a ubicarse en 2,1%. La variación interanual, en tanto, pasó del 33,5% de junio al 33,8% en julio.

Entre los rubros que más aumentaron se destacó Recreación y cultura, con una suba del 5%, principalmente por el incremento de los paquetes turísticos y los servicios culturales. En segundo lugar se ubicaron Restaurantes y hoteles, con 2,8%, seguidos por Salud, con 2,5%, y Comunicación, con 2,4%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los componentes con mayor incidencia sobre el bolsillo de los hogares, aumentó 2% durante julio. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 2,2%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, 2,1%; Transporte, 1,9%; y Educación, 1,9%. Prendas de vestir y calzado fue la única división que registró una caída a nivel nacional, del 1,3%.

El INDEC explicó que el incremento de los alimentos estuvo impulsado principalmente por verduras, productos lácteos, pan y cereales en buena parte del país. A su vez, los precios estacionales aumentaron 4,5%, mientras que los regulados avanzaron 2,1% y el IPC Núcleo se ubicó en 1,8%.

La inflación en la Patagonia fue del 2%

Para Tierra del Fuego resulta especialmente relevante el comportamiento de la región Patagonia. Allí, el IPC registró una variación mensual del 2% en julio, ligeramente por debajo del promedio nacional del 2,1%.

En la región, Restaurantes y hoteles presentó una de las mayores subas, con 4,8%, seguido por Recreación y cultura, con 2,8%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,5%; y Salud, también con 2,5%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1,7%.

La Patagonia acumula una inflación del 17,5% durante los primeros siete meses de 2026, la menor entre las regiones relevadas por el organismo. En comparación con julio del año pasado, los precios patagónicos aumentaron 31,8%, también por debajo del 33,8% registrado a nivel nacional.

Dentro de los aumentos interanuales de la Patagonia sobresalen Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 53,1%; Educación, con 44,5%; Transporte, con 41,1%; Comunicación, con 34,5%; y Salud, con 33,5%.

Otro dato que muestra la composición de la inflación es la diferencia entre bienes y servicios. A nivel nacional, los bienes aumentaron 1,6% durante julio, mientras que los servicios subieron 3,1%. En los últimos doce meses, los bienes acumularon un incremento del 29,7% y los servicios del 42,5%.

De esta manera, el IPC cerró julio con una leve aceleración mensual y mantiene la inflación interanual por encima del 33%, mientras que la Patagonia continúa mostrando registros inferiores al promedio nacional tanto en la medición acumulada como en la comparación interanual.