La Corte Suprema ordenó revisar una condena de 23 años por delitos contra la integridad sexual en Tierra del Fuego
Tierra del Fuego13/08/2026
La decisión alcanza a un hombre había sido condenado a 23 años de prisión. Tras el fallo de la Corte Suprema, el Superior Tribunal de Justicia fueguino ordenó su libertad.
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