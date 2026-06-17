Declaró el acusado por el incendio en Ushuaia en donde murieron dos personas

El juicio por el incendio que en septiembre de 2025 terminó con la vida de dos personas comenzó este miércoles en Ushuaia con una de las instancias más esperadas del proceso: la declaración del principal acusado.

Ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, el hombre negó haber provocado el fuego y brindó su versión de los hechos ocurridos en la vivienda ubicada sobre calle San Pedro al 100.

Según relató, la noche previa al incendio permaneció en la casa junto a las víctimas y otros ocupantes, donde compartieron bebidas alcohólicas durante varias horas. El imputado afirmó que al momento de retirarse aún se encontraba bajo los efectos del alcohol y que salió con la intención de dirigirse a su trabajo.

Durante su declaración reconoció haber fumado un cigarrillo dentro de la vivienda, aunque aseguró haberlo apagado antes de marcharse. También sostuvo que regresó poco después porque había olvidado su billetera, ocasión en la que, según manifestó, no observó humo, fuego ni ninguna situación anormal dentro del inmueble.

La versión expuesta por el acusado constituye uno de los ejes centrales que deberá analizar el Tribunal, ya que la acusación fiscal sostiene que el incendio fue provocado de manera intencional mientras varias personas dormían en el interior de la vivienda.

Para la Fiscalía, el fuego habría sido utilizado como medio para causar la muerte de dos ocupantes, mientras que otros residentes lograron escapar del lugar antes de que las llamas consumieran la estructura.

Durante la primera jornada también declararon el propietario de la vivienda y dos hombres que residían en el inmueble al momento del hecho, quienes aportaron detalles sobre la dinámica de convivencia en la casa y las circunstancias previas al incendio.

El proceso judicial se desarrolla bajo estricta reserva y continuará este jueves con nuevas exposiciones ante los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Maximiliano García Arpón y Lucas Berber.

La causa investiga uno de los hechos más conmocionantes ocurridos en Ushuaia durante 2025 y podría derivar en una severa condena si el Tribunal considera acreditada la hipótesis de la acusación.