Milei respaldó a Manuel Adorni en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito: "Para mí es honesto"

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien continúa siendo investigado por la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Durante una entrevista concedida a Telefe, el mandatario aseguró que mantiene su confianza en el funcionario y minimizó la controversia generada en torno a su situación.

Consultado sobre Adorni, Milei explicó que no ha podido reunirse con él recientemente debido a su agenda de viajes y actividades oficiales, aunque remarcó que mantiene una buena relación. "Le hablé hace muy poco. En el último tramo estuve con muchos viajes y muchas actividades y no he podido verlo. Pero sí, yo no tengo problemas. Para mí, Adorni es honesto", afirmó.

El Presidente también sostuvo que la repercusión pública del caso fue exagerada y apuntó contra parte de la prensa por la cobertura del tema. "La desproporción que hubo todo en un tramo solo por el hecho que tocó el ego de los periodistas, porque en el fondo, todo el desastre fue porque dijo: 'Ustedes son solo periodistas'", expresó.

En la misma línea agregó: "A mí si me dijeran 'vos sos solo economista', yo me siento orgulloso. Estoy orgulloso de ser economista".

Las declaraciones se producen mientras la investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni continúa avanzando. La causa busca determinar si existieron inconsistencias entre los bienes declarados y la evolución de su patrimonio. En ese marco, la Justicia ordenó diversas medidas de prueba, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario, mientras la fiscalía analiza documentación patrimonial y financiera del funcionario.