Continúa el operativo para trasladar los equipos de la nueva usina eléctrica de Ushuaia

El operativo de traslado de los equipos de gran porte destinados a la nueva usina eléctrica de Ushuaia continúa en marcha. Mediante un dispositivo especial de tránsito y seguridad vial implementado para garantizar el desplazamiento seguro de las cargas sobredimensionadas.

A través de la Subsecretaría de Seguridad Urbana y la Dirección de Inspectoría, el Municipio mantiene personal desplegado en distintos puntos del recorrido para ordenar la circulación vehicular, implementar desvíos transitorios cuando las maniobras lo requieren y asistir tanto a conductores como a peatones durante el paso de los carretones.

Según se informó, las interrupciones del tránsito son breves y se realizan únicamente mientras circulan las cargas de mayor porte, restableciéndose la circulación una vez finalizada cada maniobra.

En paralelo, el Gobierno de la Provincia informó que, a dos días del inicio del histórico operativo logístico, ya se logró descargar el 25% del equipamiento que llegó a bordo del buque procedente de China para la nueva usina.

De acuerdo con el balance oficial, durante las primeras dos jornadas se realizaron 86 viajes con 15 camiones y 5 carretones, permitiendo trasladar 98 bultos, con un peso aproximado de 1.500 toneladas, hasta el predio donde se construye la futura planta energética.

El operativo continuará durante los próximos días con el traslado de componentes de mayores dimensiones. En total, se prevé realizar más de 250 viajes para completar la descarga de las 6.200 toneladas de equipamiento que arribaron a Ushuaia.

La ministra de Energía de la Provincia, Gabriela Castillo, destacó que "se está llevando adelante todo con normalidad, dentro de los tiempos y parámetros que habíamos previsto".