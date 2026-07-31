Una mujer murió y un adolescente sufrió graves quemaduras en el incendio de una vivienda en Río Grande

Una mujer falleció y un adolescente de 17 años resultó herido como consecuencia de un incendio registrado este viernes en una vivienda de la ciudad de Río Grande.

Según informó la Policía Provincial, el siniestro se produjo en un inmueble ubicado sobre Pasaje Rivarola al 1300, donde personal de la Comisaría Primera intervino tras recibir el alerta.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos, quienes lograron sofocar el incendio y controlar la situación.

Como consecuencia del fuego, un menor de 17 años sufrió quemaduras y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Además, en el interior de la vivienda se constató el fallecimiento de una mujer mayor de edad.

Por disposición del Juzgado de Instrucción de turno, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se originó el incendio.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información sobre la identidad de la víctima fatal ni sobre las causas que desencadenaron el siniestro, las cuales son materia de investigación.