Una mujer murió y un adolescente sufrió graves quemaduras en el incendio de una vivienda en Río Grande
Policiales31/07/2026
El siniestro ocurrió este viernes en una casa ubicada sobre Pasaje Rivarola al 1300. Bomberos lograron controlar el fuego, mientras que un joven de 17 años fue hospitalizado con quemaduras.
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La Policía informó que el fuego se originó por el recalentamiento de una pared de madera ubicada junto al caño de evacuación de gases de un termotanque. En el siniestro también resultó herido un adolescente de 17 años.
Durante la intervención policial, uno de los sospechosos dejó caer un revólver calibre .32, que fue secuestrado por orden judicial.
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