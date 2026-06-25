Comenzó el juicio contra un hombre acusado de intentar matar a otro durante una reunión social en Río Grande

Este jueves comenzó el juicio oral y público contra un hombre de 34 años acusado del delito de tentativa de homicidio, por haber apuñalado a otro hombre durante una discusión ocurrida en una reunión social el año pasado en Río Grande.

Durante la primera audiencia ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, el imputado prestó declaración, expresó su arrepentimiento por la agresión y sostuvo que no recuerda lo sucedido. Además, aseguró que al momento del hecho se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes.

Posteriormente declaró la víctima, quien relató ante los jueces cómo se desarrolló el episodio que derivó en el ataque con arma blanca. También brindó testimonio una mujer que se encontraba presente durante la reunión donde ocurrieron los hechos.

En la jornada declaró además la médica forense que intervino en la investigación, quien explicó las pericias realizadas y los informes vinculados a las lesiones sufridas por la víctima.

El Tribunal, integrado por el presidente Eduardo López y las juezas Verónica Marchisio y Natalia Buitrago, resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 9.30, cuando continuará la etapa de producción de pruebas con la declaración del último testigo previsto en el debate.

La acusación es sostenida por el fiscal Ariel Pinno, mientras que la querella está representada por los abogados Santiago Rossi y Paulino Rossi. La defensa particular del imputado está a cargo del letrado Enrique Hernández.

El proceso busca determinar la responsabilidad penal del acusado en un hecho que la Fiscalía calificó como intento de homicidio, una de las imputaciones más graves previstas en el Código Penal.