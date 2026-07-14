Más allá de los megapíxeles: Cómo elegir un celular con buena cámara que saque buenas foto

Encontrar celulares con buena cámara se ha vuelto todo un desafío. Año tras año, las marcas suelen bombardear con números gigantescos en sus fichas técnicas, haciéndo creer que más es mejor. Sin embargo, la realidad es otra: tener una cámara con 100 o 200 megapíxeles no garantiza una foto perfecta.

Si tu objetivo es congelar los mejores momentos de tus viajes, retratar a tu familia o grabar contenido sin tener que estudiar fotografía ni ajustar complicados parámetros manuales, esta guía para encontrar celulares con buena cámara te va a enseñar en qué fijarte para hacer una compra inteligente.

Los verdaderos secretos de los mejores celulares con buena cámara

Encontrar el mejor celular para fotos, implica fijarse en ciertas características. Para que una foto salga nítida, luminosa y con colores vivos con solo presionar un botón, hay cinco elementos técnicos ocultos que trabajan por vos en silencio:

● Tamaño del sensor (El captador de luz): este es el ojo del teléfono. Cuanto más grande sea físicamente, más luz podrá capturar.

● Apertura del lente (El paso de luz): se representa con la letra f seguida de un número (por ejemplo, f/1.8). Una regla de oro para no expertos: cuanto menor sea ese número, más abierta estará la lente.

● Estabilización óptica de imagen (OIS): es un mecanismo físico que mueve el lente para compensar el temblor natural de tus manos.

● Modo noche: un celular con buena cámara de noche captura varias fotos en una fracción de segundo a diferentes exposiciones y las combina para iluminar escenas oscuras de forma natural.

● Procesamiento con Inteligencia Artificial (IA): la IA reconoce instantáneamente si estás fotografiando un plato de comida, un perro corriendo o un atardecer. Ajusta el color, el contraste y la exposición para que la foto quede lista para compartir.

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Es cierto que no todas las personas necesitan el mismo tipo de cámara. Tu elección debe depender de los momentos que más te interesa registrar.

Por ejemplo, si sos viajero fanático de los paisajes, tu prioridad será la de un celular con un buen lente Ultra Gran Angular (o gran angular), el que mejor te calza es el Motorola Edge 70 5G.

Ahora, si sos creadora de video, hacés historias o contenido para plataformas, tu celular ideal es el Samsung Galaxy S25FE.

Por último, si querés registrar tus salidas nocturnas como recitales, cenas con luz tenue o fogatas bajo las estrellas, el óptimo es el iPhone 17 de Apple.

Y, para que no gastes de más, es importante que puedas entender qué nivel de gama rinde según tu perfil:

● Gama media estándar si tus fotos son mayormente de día, en exteriores o en ambientes bien iluminados.

● Gama media alta si querés buenos resultados de noche y videos estables para redes sin pagar el costo de un teléfono de lujo.

● Gama alta premium tiene sistemas de tres o cuatro cámaras con zooms de largo alcance, grabación de video en calidad de cine y sensores gigantescos capaces de ver prácticamente en la oscuridad.

Por último, te dejamos tres trucos sencillos para sacar una fotografía con el celular como si fueras un profesional:

● El secreto está en la luz y en la limpieza.

● En el encuadre; ordenar la escena para capturar miradas.

● Y en una edición básica en cuanto a brillo o exposición; contraste y saturación o intensidad.

Dominar estos tres pasos te va a permitir exprimir al máximo tu dispositivo. Sin embargo, para orientarte mejor en tu elección podés revisar los celulares de alta gama en la tienda oficial de Claro por ejemplo, en la tienda de Samsung, Motorola o Iphone, donde vas a poder comparar las especificaciones de sus cámaras, ver ejemplos de zoom óptico y encontrar el modelo que capture tus recuerdos con la máxima fidelidad técnica.

Ahora que ya sabés cómo identificar celulares con buena cámara, solo resta conseguir el tuyo.