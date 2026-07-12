Ushuaia se prepara para otra semana bajo cero: se esperan hasta -12°C y podría volver la nieve

Ushuaia continuará atravesando una intensa ola de frío durante los próximos días, con temperaturas que descenderán hasta los -12°C, de acuerdo con el pronóstico actualizado de Meteored. Además del marcado descenso térmico, se espera el regreso de la nieve hacia la noche del miércoles, en una semana plenamente invernal en la capital fueguina.

Para este lunes 13 de julio, el tiempo se mantendrá estable, con una temperatura máxima de -2°C y una mínima de -6°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, con algunos intervalos de nubes y claros hacia la noche. Los vientos serán leves, rotando del sudeste hacia el norte, y no se esperan precipitaciones.

El martes 14 de julio será el día más frío de la semana. Según el pronóstico, la temperatura mínima descenderá hasta los -12°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los -2°C. Durante la madrugada el cielo estará despejado, luego se presentará mayor nubosidad durante la mañana y volverán los claros por la tarde. Los vientos serán débiles y tampoco se prevén lluvias ni nevadas.

Las condiciones comenzarán a modificarse el miércoles 15 de julio. Si bien la temperatura máxima ascenderá hasta los 2°C y la mínima será de -4°C, el cielo permanecerá mayormente nuboso y para la noche existe probabilidad de nuevas nevadas sobre Ushuaia.

Ante este panorama, se recomienda a vecinos y turistas extremar las precauciones al circular por calles y rutas, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada.

El invierno sigue mostrando toda su intensidad en el Fin del Mundo, con jornadas de frío extremo y la posibilidad de que la nieve vuelva a ser protagonista durante la segunda mitad de la semana.