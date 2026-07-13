ANMAT prohibió la venta de mascarillas faciales y cosméticos de cuatro marcas por ser productos ilegítimos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad de una serie de productos cosméticos de origen extranjero al detectar que eran vendidos en Argentina sin la correspondiente inscripción sanitaria.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 4193/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que el organismo comprobara, a través de inspecciones y tareas de cosmetovigilancia, la presencia de estos productos en comercios y plataformas de venta electrónica.

Qué productos fueron prohibidos

La disposición alcanza a los siguientes cosméticos:

ROSE FACIAL MASK marca USHAS (25 ml).

marca (25 ml). LEMON BRIGHTEN FACIAL MASK WHITENING SKIN marca FAYANKOU (25 ml).

marca (25 ml). FACIAL MASK marca KAKAZIYAN CARTOON MASK .

marca . MASK PACK marca KAKAZIYAN CARTOON MASK (30 ml).

marca (30 ml). Máscara de manos marca CHOVEMOAR (36 g).

Además, la prohibición se extiende a todos los productos cosméticos de estas marcas, cualquiera sea su presentación o contenido, hasta que regularicen su situación ante la autoridad sanitaria.

Según explicó el organismo, ninguno de estos productos posee datos de inscripción sanitaria ni figura en la base oficial de cosméticos registrados.

La ANMAT advirtió que, al tratarse de productos ilegítimos, no puede garantizarse su calidad, seguridad, composición ni las condiciones de fabricación, ya que tampoco ingresaron al país mediante importadores habilitados ni por los canales legales establecidos.

Por ese motivo, el organismo consideró que existe un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Como parte de la investigación, la ANMAT informó que dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad para gestionar la baja de publicaciones en plataformas de comercio electrónico donde estos productos eran ofrecidos con envíos a todo el país.

La disposición también fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para reforzar los controles y evitar que los cosméticos continúen comercializándose en el mercado argentino.