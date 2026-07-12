Martín Perez en el aniversario de Río Grande: "No hay desarrollo sin trabajo y no hay futuro sin comunidad"

En el marco del 105° aniversario de Río Grande, el intendente Martín Perez encabezó este sábado el acto central por un nuevo cumpleaños de la ciudad, donde brindó un discurso con fuerte contenido político e institucional, en el que reivindicó el trabajo, la industria fueguina, la soberanía sobre las Islas Malvinas y el compromiso de la comunidad para afrontar el contexto económico actual.

La ceremonia contó con la presencia de la vicegobernadora Mónica Urquiza; el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; senadores y diputados nacionales; autoridades provinciales y municipales; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; veteranos de la Guerra de Malvinas y vecinos.

Durante el acto, los asistentes disfrutaron de distintos espectáculos artísticos que combinaron música, danza y expresiones culturales para homenajear la historia y la identidad de Río Grande.

En su mensaje, Perez destacó el rol de quienes construyeron la ciudad a lo largo de estos 105 años y agradeció tanto a los nacidos en Río Grande como a quienes eligieron la ciudad para desarrollar su proyecto de vida. "La historia de Río Grande es, antes que nada, la historia de su gente. Porque no hay ciudad sin vecinos. No hay desarrollo sin trabajo. Y no hay futuro sin comunidad", afirmó.

El jefe comunal sostuvo además que "Río Grande es la casa de todos", una definición que, según expresó, representa la identidad de una comunidad que creció gracias al esfuerzo colectivo y que continúa generando oportunidades para las nuevas generaciones.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la defensa de la Causa Malvinas. En ese sentido, Perez aseguró que "Río Grande es también la ciudad de la soberanía", al remarcar el compromiso permanente de la comunidad con la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El intendente también hizo referencia a la situación económica que atraviesa el país y reconoció las dificultades que enfrentan muchas familias. Sin embargo, sostuvo que la historia de la ciudad demuestra la capacidad de los riograndenses para salir adelante."Cada crisis encontró a vecinos y vecinas dispuestos a ponerse de pie, a ayudarse mutuamente y a seguir construyendo. Ese espíritu sigue vivo", expresó.

En esa línea, reafirmó la necesidad de defender el trabajo fueguino, fortalecer la industria local e impulsar inversiones en educación, tecnología, cultura, deporte y salud, con el objetivo de generar más oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su futuro en Río Grande.

Sobre el cierre, Perez convocó a continuar construyendo una ciudad "más justa, más moderna, más integrada y más solidaria", recordando además a quienes dejaron una huella en el crecimiento de la ciudad. "Río Grande no es solamente el lugar donde vivimos. Es nuestra historia compartida. Es nuestro presente. Y es el futuro que vamos a construir juntos. Porque Río Grande es, y siempre será, la casa de todos", concluyó el intendente.