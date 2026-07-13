Argentina-Inglaterra y Francia-España animarán unas semifinales históricas en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa de definición absoluta y el destino ha querido regalarle a los fanáticos una de las páginas más doradas de la historia del deporte. Tras superarse la exigente instancia de cuartos de final, quedaron confirmados los cuatro mejores seleccionados del planeta que irán en busca de la gloria eterna. El cuadro final deparó un panorama cinematográfico: el reencuentro de dos de las rivalidades futbolísticas y geopolíticas más intensas de los mundiales.

El gran atractivo para este lado del mapa estará puesto en el choque entre la Selección Argentina e Inglaterra. El equipo comandado por Lionel Scaloni llega a esta instancia decisiva con el desgaste lógico de una verdadera batalla física, pero con la mística intacta para intentar meterse en una nueva final. El escollo será mayúsculo, ya que el conjunto británico arrastra una generación consolidada y con sed de revancha histórica ante la Albiceste, reviviendo un clásico mundialista inolvidable.

Por el otro lado de la llave se disputará una batalla continental con tintes de final anticipada: el clásico entre Francia y España. Vecinos geográficos y eternos rivales en el Viejo Continente, el seleccionado francés pondrá a prueba su imponente poderío físico y su chapa de candidato ante el fútbol de posesión, dinámica y juventud que despliega el combinado ibérico. Se trata de un duelo con cuentas pendientes recientes en torneos europeos que promete paralizar por completo al planeta deportivo.

La mesa está servida para dos jornadas consecutivas de alta tensión, donde el peso de las camisetas, la jerarquía individual de las máximas estrellas del fútbol y el orgullo de las rivalidades históricas jugarán un papel fundamental para definir a los dos finalistas que irán por la ansiada Copa del Mundo.