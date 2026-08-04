El Municipio de Ushuaia salió al cruce de un influencer de Milei por un video sobre la Plaza Estado Plurinacional de Bolivia

El secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, cuestionó públicamente al influencer libertario Adrián Ackerman, conocido en redes sociales como @factosconadrianok, luego de que este difundiera un video en el que critica la construcción y el nombre de la Plaza Estado Plurinacional de Bolivia.

Ackerman, identificado con La Libertad Avanza y reconocido por militar en favor del presidente Javier Milei a través de sus redes sociales, suele publicar videos de actualidad política grabados desde su domicilio, donde opina sobre hechos y decisiones ocurridas en distintos puntos del país, incluso en provincias donde no reside.

En ese marco, Becerra aseguró que el contenido difundido sobre Ushuaia "tiene como objetivo generar odio" y sostuvo que la publicación apunta únicamente contra ese espacio público. "El objetivo del video es generar odio, ya que hace un cuestionamiento puntual y no menciona a ninguna de las otras plazas de la ciudad, mediante las cuales abrazamos a todas las comunidades que llegaron a Ushuaia", expresó el funcionario municipal.

Becerra calificó como "sembradores de odio" a quienes realizan este tipo de publicaciones y lamentó que "se haya naturalizado el uso de la violencia en todas sus expresiones para dividir a la sociedad".

Además, vinculó esa situación con el contexto político nacional y cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. "Es lamentable que desde determinados sectores se haya naturalizado el uso de la violencia para dividir a la sociedad. A esto se suman las políticas de un Gobierno nacional que avanza sobre los derechos de los argentinos y deja a miles de personas fuera del sistema", manifestó.

El funcionario también defendió el carácter multicultural de Ushuaia y recordó que "la inmigración fue el pilar del crecimiento de la Argentina y de la construcción de su identidad cultural".

La polémica por la plaza

La controversia surgió luego de que Ackerman publicara un video cuestionando tanto el nombre como la construcción de la Plaza Estado Plurinacional de Bolivia, inaugurada por la Municipalidad de Ushuaia como parte de una política de reconocimiento a las distintas colectividades que forman parte de la historia de la ciudad.

Según Becerra, quienes critican ese espacio omiten mencionar que Ushuaia cuenta con plazas y monumentos dedicados a diversas comunidades inmigrantes que contribuyeron al desarrollo de la capital fueguina.

Finalmente, el funcionario sostuvo que "la militancia política e ideológica debe tener una mirada constructiva y no sembrar semillas de odio" y afirmó que el Municipio continuará trabajando junto a las distintas organizaciones sociales "para desterrar todo tipo de violencia".