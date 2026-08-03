Mientras Tierra del Fuego atraviesa una fuerte crisis, La Libertad Avanza ya comenzó a proyectar la pelea por la Gobernación en 2027

Senador Santiago Pauli (Izq)| Pte. Javier Milei | Dip. Miguel Rodríguez (Der.)

En un escenario provincial atravesado por conflictos económicos, desempleo, despidos en el sector privado, La Libertad Avanza comenzó a acelerar su construcción política con vistas a las elecciones de 2027. El objetivo ya no es únicamente consolidar el partido en Tierra del Fuego, sino empezar a definir quiénes serán los dirigentes que buscarán disputar el poder provincial.

Así lo confirmó este lunes el tesorero de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego y titular de ANSES Ushuaia, Mariano De Luca, en Radio Provincia Ushuaia en la que dio detalles de la reunión que el espacio realizó en Tolhuin con delegados nacionales y referentes partidarios de toda la provincia.

"Estamos todos convocados por el presidente del partido, que es el diputado Miguel Rodríguez, a una reunión en Tolhuin, un lugar intermedio para Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, donde se definen también un montón de cuestiones, por sobre todas las cosas de trabajo para lo que viene", explicó De Luca al describir el encuentro partidario.

Según señaló, la reunión sirvió para reorganizar el funcionamiento interno del espacio, mejorar la coordinación entre las distintas delegaciones nacionales y comenzar a delinear el camino político hacia el 2027.

La Gobernación, a lo que apuntan los libertarios

Aunque todavía falta recorrer un año, De Luca reconoció que dentro de La Libertad Avanza ya existen varios dirigentes con aspiraciones de gobernar Tierra del Fuego. "Todos tienen una proyección. Hay tres, cuatro o cinco personas que tienen una proyección muy linda para gobernar".

No obstante, aclaró que el principal objetivo político del espacio continúa siendo acompañar al presidente Javier Milei. "Hay que tener claro que el objetivo principal es primero acompañar a quien nos va a llevar, al presidente. Nosotros lo tenemos definido".

Días atrás los representantes libertarios en el Congreso estuvieron junto a Daniel Scioli, secretario de Turismo y ex vicepresidente durante el kirchnerismo.

Respecto de las candidaturas provinciales, sostuvo que las definiciones llegarán con el paso de los meses. "Seguramente se va a ir definiendo dentro del espacio", afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de anunciar candidatos antes de fin de año.

La entrevista también dejó entrever uno de los principales desafíos que enfrenta La Libertad Avanza en Tierra del Fuego: transformar su crecimiento político en un proyecto de gobierno para una provincia con problemáticas propias.

Hasta el momento, la mayoría de los referentes libertarios provinciales alcanzó notoriedad pública tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia y hoy desempeña funciones en organismos nacionales o en el Congreso, donde poca o casi nula notoriedad pública tienen.

En ese sentido, De Luca aseguró que el partido busca consolidar primero su organización interna antes de avanzar en acuerdos con otros espacios políticos. "Nada más podemos charlar con otros sectores estando prolijo uno, porque si no terminamos siendo también un poco lo de los otros", expresó.

Además, remarcó que el trabajo actual apunta a fortalecer la comunicación entre los dirigentes y mostrar una propuesta competitiva para todos los cargos electivos. "Tenemos mucha vinculación con todas las delegaciones, tenemos muchas propuestas legislativas a nivel nacional y a nivel provincial... cómo nos podemos ayudar y cómo nos podemos mostrar como una opción real para toda la provincia. Un partido va a presentar en todos los estamentos una persona del partido", sostuvo.