Tierra del Fuego dejó de ser la provincia más joven: la población mayor de 60 años ya supera las 20.000 personas

Durante décadas, Tierra del Fuego fue considerada la provincia más joven de la Argentina, impulsada por el crecimiento demográfico asociado al régimen industrial y a la llegada de miles de trabajadores provenientes de distintos puntos del país. Sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar.

Un estudio elaborado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), basado en los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, revela que la provincia atraviesa un acelerado proceso de envejecimiento poblacional. La investigación concluye que la población de 60 años y más pasó de 4.758 personas en 2001 a más de 20.300 en 2022, lo que representa un crecimiento superior al 320% en poco más de dos décadas.

Además del incremento absoluto, también aumentó el peso de este grupo dentro de la estructura demográfica provincial. Mientras en 2001 representaba alrededor del 5% de la población, en la actualidad ya alcanza el 11%.

La investigación fue presentada durante el Precongreso Fin del Mundo 2026: Territorios, derechos y longevidad en tiempos de cambio, realizado en Ushuaia, por la docente e investigadora del Instituto de Educación y Conocimiento de la UNTDF, Julieta López, especialista en demografía y sociología urbana.

Según el trabajo, el envejecimiento poblacional responde principalmente a tres factores: la caída sostenida de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida y los cambios en la dinámica migratoria de la provincia.

Uno de los datos que más llama la atención es el fuerte descenso de los nacimientos registrado durante la última década. Desde 2015, los nacimientos anuales se redujeron un 53%, pasando de aproximadamente 3.000 a 1.400 por año. Como consecuencia, Tierra del Fuego pasó de tener una fecundidad superior al promedio nacional a ubicarse por debajo de la media del país, con un promedio cercano a un hijo por mujer.

Las proyecciones poblacionales analizadas por la UNTDF indican que este proceso continuará durante los próximos años.

Para 2040, se estima que las personas de 60 años o más representarán el 20% de la población total de Tierra del Fuego, mientras que los menores de 14 años descenderán hasta representar apenas el 13%.

Los investigadores advierten que este cambio modificará la estructura social y demandará nuevas políticas públicas vinculadas a la salud, el sistema previsional, los cuidados, el acceso a la vivienda y la planificación urbana.

Cómo viven hoy los adultos mayores fueguinos

El estudio también analiza las condiciones de vida de la población mayor.

Los datos muestran que la mayoría reside en las áreas centrales de Ushuaia y Río Grande, lejos de los barrios populares.

Además:

El 54,2% vive en hogares nucleares completos.

El 20% reside solo.

El 62,4% es jefe o jefa de hogar.

En el 22% de los hogares fueguinos vive al menos una persona mayor de 60 años.

En el 6% de los hogares, los adultos mayores viven solos.

Otro dato relevante es la denominada "doble carga de cuidados": apenas un 2% de los hogares conviven simultáneamente con adultos mayores y niños menores de seis años.

Menos actividad laboral y más jubilaciones

El informe también refleja cambios en la situación económica de los adultos mayores.

Entre 2010 y 2022 descendió la participación de este grupo en el mercado laboral, mientras aumentó la cantidad de personas que perciben una jubilación.

En los hombres mayores de 60 años, la tasa de actividad cayó del 62% al 47%, mientras que entre las mujeres pasó del 33% al 26%.

Al mismo tiempo, la cobertura previsional aumentó: el porcentaje de hombres jubilados pasó del 48% al 64%, mientras que en las mujeres creció del 75,8% a casi el 82%.

Para los investigadores de la UNTDF, estos indicadores muestran que Tierra del Fuego ingresó en una nueva etapa de transición demográfica, con desafíos que obligarán a repensar las políticas públicas destinadas a una población cada vez más longeva y con necesidades diferentes a las que caracterizaron históricamente a la provincia.