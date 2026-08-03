El beneficio será por única vez, se pagará con los haberes de agosto y alcanzará al personal militar en actividad, la Policía de Establecimientos Navales y el personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?: El calendario de pago completo de agosto
Economía03/08/2026
El organismo difundió las fechas de cobro para jubilados, pensionados, AUH, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas, SUAF y Prestación por Desempleo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación por Embarazo, Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo. A continuación, el cronograma completo de cobro según la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- 1: 11 de agosto
- 2: 12 de agosto
- 3: 13 de agosto
- 4: 14 de agosto
- 5: 18 de agosto
- 6: 19 de agosto
- 7: 20 de agosto
- 8: 21 de agosto
- 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- 2 y 3: 26 de agosto
- 4 y 5: 27 de agosto
- 6 y 7: 28 de agosto
- 8 y 9: 31 de agosto
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- 1: 11 de agosto
- 2: 12 de agosto
- 3: 13 de agosto
- 4: 14 de agosto
- 5: 18 de agosto
- 6: 19 de agosto
- 7: 20 de agosto
- 8: 21 de agosto
- 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- 1: 11 de agosto
- 2: 12 de agosto
- 3: 13 de agosto
- 4: 14 de agosto
- 5: 18 de agosto
- 6: 19 de agosto
- 7: 20 de agosto
- 8: 21 de agosto
- 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- 2 y 3: 12 de agosto
- 4 y 5: 13 de agosto
- 6 y 7: 14 de agosto
- 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de DNI: del 11 de agosto al 11 de septiembre.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 11 de agosto al 11 de septiembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- 2 y 3: 11 de agosto
- 4 y 5: 12 de agosto
- 6 y 7: 13 de agosto
- 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de agosto al 11 de septiembre.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- 2 y 3: 25 de agosto
- 4 y 5: 26 de agosto
- 6 y 7: 27 de agosto
- 8 y 9: 28 de agosto.
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