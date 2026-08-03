¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?: El calendario de pago completo de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación por Embarazo, Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo. A continuación, el cronograma completo de cobro según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de agosto

10 de agosto 1: 11 de agosto

11 de agosto 2: 12 de agosto

12 de agosto 3: 13 de agosto

13 de agosto 4: 14 de agosto

14 de agosto 5: 18 de agosto

18 de agosto 6: 19 de agosto

19 de agosto 7: 20 de agosto

20 de agosto 8: 21 de agosto

21 de agosto 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

25 de agosto 2 y 3: 26 de agosto

26 de agosto 4 y 5: 27 de agosto

27 de agosto 6 y 7: 28 de agosto

28 de agosto 8 y 9: 31 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de agosto

10 de agosto 1: 11 de agosto

11 de agosto 2: 12 de agosto

12 de agosto 3: 13 de agosto

13 de agosto 4: 14 de agosto

14 de agosto 5: 18 de agosto

18 de agosto 6: 19 de agosto

19 de agosto 7: 20 de agosto

20 de agosto 8: 21 de agosto

21 de agosto 9: 24 de agosto

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de agosto

10 de agosto 1: 11 de agosto

11 de agosto 2: 12 de agosto

12 de agosto 3: 13 de agosto

13 de agosto 4: 14 de agosto

14 de agosto 5: 18 de agosto

18 de agosto 6: 19 de agosto

19 de agosto 7: 20 de agosto

20 de agosto 8: 21 de agosto

21 de agosto 9: 24 de agosto

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto

11 de agosto 2 y 3: 12 de agosto

12 de agosto 4 y 5: 13 de agosto

13 de agosto 6 y 7: 14 de agosto

14 de agosto 8 y 9: 18 de agosto

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del 11 de agosto al 11 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 11 de agosto al 11 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

10 de agosto 2 y 3: 11 de agosto

11 de agosto 4 y 5: 12 de agosto

12 de agosto 6 y 7: 13 de agosto

13 de agosto 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de agosto al 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo