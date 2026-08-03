¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?: El calendario de pago completo de agosto

El organismo difundió las fechas de cobro para jubilados, pensionados, AUH, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas, SUAF y Prestación por Desempleo.
Economía03/08/2026

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación por Embarazo, Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo. A continuación, el cronograma completo de cobro según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • 1: 11 de agosto
  • 2: 12 de agosto
  • 3: 13 de agosto
  • 4: 14 de agosto
  • 5: 18 de agosto
  • 6: 19 de agosto
  • 7: 20 de agosto
  • 8: 21 de agosto
  • 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
  • 2 y 3: 26 de agosto
  • 4 y 5: 27 de agosto
  • 6 y 7: 28 de agosto
  • 8 y 9: 31 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • 1: 11 de agosto
  • 2: 12 de agosto
  • 3: 13 de agosto
  • 4: 14 de agosto
  • 5: 18 de agosto
  • 6: 19 de agosto
  • 7: 20 de agosto
  • 8: 21 de agosto
  • 9: 24 de agosto

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • 1: 11 de agosto
  • 2: 12 de agosto
  • 3: 13 de agosto
  • 4: 14 de agosto
  • 5: 18 de agosto
  • 6: 19 de agosto
  • 7: 20 de agosto
  • 8: 21 de agosto
  • 9: 24 de agosto

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • 2 y 3: 12 de agosto
  • 4 y 5: 13 de agosto
  • 6 y 7: 14 de agosto
  • 8 y 9: 18 de agosto

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del 11 de agosto al 11 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 11 de agosto al 11 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
  • 2 y 3: 11 de agosto
  • 4 y 5: 12 de agosto
  • 6 y 7: 13 de agosto
  • 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de agosto al 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
  • 2 y 3: 25 de agosto
  • 4 y 5: 26 de agosto
  • 6 y 7: 27 de agosto
  • 8 y 9: 28 de agosto.

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