Milei decidió otorgar un bono de $50.000 a personal de las Fuerzas Armadas

La medida fue establecida mediante el Decreto 695/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente, Javier Milei, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

Según el decreto, se trata de una suma fija remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional, que se abonará por única vez con los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026.

El bono será de $50.000 por persona y alcanzará exclusivamente al personal que se encuentre en actividad dentro de las Fuerzas Armadas, al personal de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo sostuvo que la decisión tiene como objetivo "asegurar una retribución acorde con las funciones, responsabilidades y dedicación exigidas" y contribuir a mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones del personal alcanzado.

Asimismo, el decreto faculta a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación de la medida.

El gasto que demande el pago del bono será financiado con las partidas presupuestarias correspondientes a cada jurisdicción de la Administración Pública Nacional.