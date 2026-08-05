Provincia Grande unifica una estrategia para frenar la venta de tierras a extranjeros en Tierra del Fuego
05/08/2026
Matías Lapadula y Daiana Freiberger coordinaron una agenda legislativa para impulsar medidas en la Provincia y los municipios ante el proyecto nacional que propone modificar el régimen de compra de tierras.
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