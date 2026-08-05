Provincia Grande unifica una estrategia para frenar la venta de tierras a extranjeros en Tierra del Fuego

El legislador provincial Matías Lapadula y la concejal de Ushuaia Daiana Freiberger, ambos referentes de Provincia Grande, mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar una estrategia legislativa destinada a fortalecer la protección de las tierras fiscales, los recursos naturales y los activos estratégicos de Tierra del Fuego.

El encuentro se desarrolló en la capital fueguina en medio del debate nacional por el proyecto que impulsa el Gobierno y que será tratado este 6 de agosto en el Senado, el cual propone modificar el régimen que regula la compra y tenencia de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

Durante la reunión, ambos dirigentes analizaron las iniciativas que el espacio viene impulsando tanto en la Legislatura provincial como en los concejos deliberantes de Ushuaia y Río Grande, con el objetivo de avanzar en herramientas que permitan resguardar el patrimonio territorial de la provincia.

Freiberger sostuvo que los municipios deben asumir un rol activo frente a las decisiones que puedan afectar el desarrollo de Tierra del Fuego."Desde el Concejo Deliberante de Ushuaia estamos trabajando en propuestas concretas para proteger los activos estratégicos de nuestra ciudad. Los municipios no pueden quedar como simples espectadores frente a decisiones nacionales que pueden condicionar su crecimiento y su desarrollo futuro", afirmó.

Por su parte, Lapadula remarcó que la defensa del territorio requiere una respuesta coordinada entre los distintos niveles del Estado. "La defensa de nuestro territorio requiere una respuesta articulada entre los distintos ámbitos del Estado. Por eso mantenemos una conversación permanente con el intendente Martín Perez para analizar qué herramientas legislativas podemos impulsar, tanto a nivel local como provincial. Nuestra tierra representa recursos, soberanía y futuro para todos los fueguinos", expresó.

Desde Provincia Grande señalaron que el objetivo es construir una estrategia común que permita proteger las tierras consideradas estratégicas para el desarrollo de la provincia y anticiparse a eventuales modificaciones del marco normativo nacional.

Asimismo, indicaron que la agenda de trabajo busca fortalecer la coordinación entre la Provincia y los municipios para preservar el patrimonio territorial, defender los recursos naturales y consolidar herramientas de planificación que prioricen el interés público en Tierra del Fuego.