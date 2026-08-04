Lechman advirtió que Tierra del Fuego "se cae a pedazos" y reclamó un acuerdo político para sacar a la provincia de la crisis

El legislador provincial Jorge Lechman afirmó que Tierra del Fuego atraviesa una crisis estructural que no puede atribuirse únicamente al actual gobierno y advirtió que la provincia necesita un amplio acuerdo político para revertir problemas vinculados al empleo, la educación, la infraestructura y las finanzas públicas.

Durante una entrevista en Radio Provincia Ushuaia, el parlamentario sostuvo que "la provincia es un gran barco y estamos todos arriba", y aseguró que el escenario actual exige dejar de lado las diferencias políticas para construir consensos.

"La provincia se cae a pedazos. Y esto no es culpa de Gustavo Melella. Lamentablemente nosotros venimos fracasando en los últimos 25 o 30 años", expresó.

Lechman consideró que uno de los principales desafíos para cualquier dirigente que aspire a gobernar Tierra del Fuego será sincerar la situación económica de la provincia y avanzar en un proyecto de desarrollo de largo plazo. "Aquel que pretenda gobernar la provincia de Tierra del Fuego, si no tiene claro que los ingresos son súper limitados y que hay que sincerarlos, difícilmente nos pueda sacar adelante", sostuvo.

En ese marco, el legislador cuestionó la falta de planificación de sucesivos gobiernos y planteó la necesidad de impulsar obras estructurales que trasciendan una gestión. "Debemos dejar de pensar en la cinta, en quién va a cortar la cinta, y empezar a pensar en cimientos. Los cimientos muchas veces los empieza un gobierno y los terminan dos o tres posteriores", afirmó.

Según indicó, la ausencia de políticas de Estado es una de las razones por las que la provincia continúa enfrentando dificultades económicas y sociales.

Diálogo con Nación y una "reparación histórica"

Lechman también reclamó una mayor capacidad de gestión ante el Gobierno nacional y sostuvo que Tierra del Fuego debería impulsar una "reparación histórica" por el aporte realizado al desarrollo del país.

"Esta provincia ha sido generosa con el país. Y el país hace mucho tiempo que nos mira con mala cara. Nos mira como un gasto. Y no somos un gasto, somos una inversión", manifestó.

En ese sentido, aseguró que hacen falta gobernantes con mayor capacidad de diálogo para conseguir recursos destinados al desarrollo provincial.

"El plato de comida en la mesa no llega con ideología. Llega con sacrificio y con trabajo. Y en este caso el trabajo es el diálogo", expresó.

Proyecto contra los "011"

Durante la entrevista, Lechman volvió a defender el proyecto de ley que impulsa para impedir que personas sin arraigo en Tierra del Fuego sean designadas para representar a la provincia en organismos nacionales o empresas estatales.

El legislador sostuvo que quienes ocupen esos cargos deberían cumplir requisitos similares a los exigidos para ministros o legisladores, entre ellos cinco años de residencia continua en la provincia. "No corresponde que nos representen paracaidistas que no saben absolutamente nada de nuestra gente, de nuestra idiosincrasia y de nuestras necesidades", afirmó.

Además, insistió en que Tierra del Fuego cuenta con profesionales capacitados para asumir esas funciones y cuestionó que se continúe designando personas que no conocen la realidad fueguina.

Por otra parte, fue consultado por el conflicto docente, donde sostuvo que los alumnos deben estar en las aulas, pero remarcó que los trabajadores también necesitan salarios que les permitan vivir. "Los chicos tienen que estar en las aulas, pero también los docentes tienen que comer", señaló.

Al mismo tiempo, advirtió que la provincia continúa funcionando con presupuestos reconducidos, situación que consideró parte del problema de fondo.

Finalmente, aseguró que continuará impulsando espacios de diálogo entre los distintos sectores políticos e insistió en que, sin acuerdos de largo plazo, será muy difícil revertir la crisis que atraviesa Tierra del Fuego.