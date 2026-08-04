Crisis económica: Seis de cada diez argentinos se endeudaron para pagar gastos básicos

La crisis económica continúa impactando en el bolsillo de los argentinos. Un relevamiento de Zentrix Consultora reveló que el 61,9% de la población tomó deuda durante los últimos seis meses, y que más de la mitad de esos casos recurrió al crédito para cubrir gastos básicos, como alimentos, servicios y otras necesidades cotidianas.

El informe, correspondiente al Monitor de Opinión Pública (MOP) de julio, también muestra que el 86,6% de los argentinos cree que hoy se necesitan dos o más empleos para llegar a fin de mes, reflejando el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20

Uno de los datos más preocupantes del estudio indica que el 66% de los encuestados agota sus ingresos antes o durante el día 20 de cada mes, mientras que apenas el 9,3% logra llegar a fin de mes con capacidad de ahorro.

La situación es aún más crítica entre los jóvenes de 18 a 39 años, donde el 85,5% aseguró quedarse sin dinero antes de finalizar el mes.

El relevamiento también señala que el 87,4% de los argentinos considera que su salario no logra ganarle a la inflación.

Incluso entre quienes votaron al oficialismo, el 73% reconoce que los ingresos perdieron poder de compra, mientras que entre los votantes opositores ese porcentaje asciende al 97,1%.

Endeudarse para sobrevivir y crece la dificultad para pagar las deudas

El informe advierte que el crédito dejó de utilizarse para comprar bienes o realizar inversiones y pasó a convertirse en una herramienta para sostener el consumo diario.

Entre quienes se endeudaron durante el último semestre:

53,7% lo hizo para cubrir gastos básicos.

lo hizo para cubrir gastos básicos. 11,5% tomó deuda para comprar bienes durables.

Entre los jóvenes, además, crece el recurso a prestamistas y financieras informales: 35,8% recurrió a este tipo de créditos, frente al 7% registrado entre los mayores de 60 años.

El estudio también revela que muchas familias ya tienen dificultades para afrontar los créditos tomados.

Entre quienes mantienen deudas:

28,9% afirma que le cuesta mucho pagarlas.

afirma que le cuesta mucho pagarlas. 12% ya registra atrasos.

ya registra atrasos. 6,4% admite que directamente no puede cumplir con los pagos.

Además, el 55% considera que las tasas de interés actuales son tan elevadas que "el crédito termina siendo una trampa".

La mitad del país ya no se siente de clase media y una inflación que da desconfianza

El deterioro económico también modificó la percepción social. Sumando quienes se consideran clase baja y clase media-baja, el porcentaje alcanza al 53,9% de los argentinos, un dato que refleja el fuerte impacto de la pérdida del poder adquisitivo y del creciente endeudamiento de los hogares.

Otro de los puntos relevados por Zentrix Consultora muestra una amplia desconfianza hacia las estadísticas oficiales.

El 67,1% de los consultados considera que la inflación publicada por el INDEC no refleja el aumento de precios que experimenta en su vida cotidiana, mientras que apenas el 29,6% cree que los datos oficiales representan la realidad.

Para la consultora, la percepción cotidiana del costo de vida, reflejada en las compras de alimentos, el pago de servicios y los resúmenes de las tarjetas de crédito, termina teniendo mayor peso que las estadísticas oficiales a la hora de evaluar la situación económica de los hogares argentinos.