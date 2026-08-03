Lechman impulsa un proyecto para impedir que los "011" representen a Tierra del Fuego

El legislador provincial Jorge Lechman presentó un proyecto de ley para establecer nuevos requisitos para quienes representen a Tierra del Fuego ante organismos nacionales o desempeñen funciones provinciales fuera del territorio fueguino. La iniciativa será analizada este miércoles en la Comisión N.º 1 de la Legislatura.

El proyecto propone que los futuros representantes acrediten al menos cinco años continuos de residencia inmediata en Tierra del Fuego, además de cumplir con requisitos de ciudadanía, edad e inscripción en el padrón electoral de la provincia.

Uno de los principales ejes de la iniciativa apunta a limitar la designación de los denominados "011", una expresión utilizada para referirse a personas radicadas en Buenos Aires que son nombradas por el Poder Ejecutivo para representar a la provincia sin haber desarrollado un vínculo directo con la realidad fueguina.

"No cualquiera puede representar a los fueguinos, y mucho menos alguien que no vive en Tierra del Fuego ni conoce nuestra idiosincrasia. Es una falta de respeto", afirmó Lechman al fundamentar el proyecto.

La propuesta aclara que no restringe las designaciones por lugar de nacimiento, ya que una persona nacida en otra provincia podrá acceder al cargo siempre que cumpla con los requisitos de residencia y arraigo establecidos en la norma.

Además, el proyecto incorpora un nuevo mecanismo de control legislativo. En caso de avanzar la iniciativa, cada designación realizada por el Poder Ejecutivo deberá ser remitida previamente a la Legislatura, que tendrá la responsabilidad de otorgar o rechazar el correspondiente acuerdo parlamentario antes de que el nombramiento quede firme.

Entre las condiciones previstas, los postulantes deberán tener 25 años o más, ser argentinos nativos, por opción o naturalizados con al menos diez años de ciudadanía, acreditar cinco años de residencia continua e inmediata en Tierra del Fuego y estar inscriptos como electores en la provincia.

La regulación también alcanzará a quienes actualmente ocupen este tipo de representaciones. De aprobarse la ley, dispondrán de 30 días para presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los nuevos requisitos.

El proyecto será debatido este miércoles en la Comisión de Legislación General, donde comenzará su tratamiento parlamentario antes de un eventual paso al recinto.