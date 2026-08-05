"Entre el 60% y el 70% de los empleados públicos tiene dos o tres trabajos", afirmó un funcionario nacional en Tierra del Fuego

Delegado del Ministerio de Capital Humano de la Nación en Tierra del Fuego, Gastón Porfirio

El delegado del Ministerio de Capital Humano de la Nación en Tierra del Fuego, Gastón Porfirio, afirmó que entre el 60% y el 70% de los empleados públicos de la provincia necesita contar con un segundo e incluso un tercer trabajo para poder afrontar sus gastos, una situación que, según advirtió, también repercute sobre quienes intentan ingresar al mercado laboral.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa "La Mañana de la Tecno", que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, donde el funcionario analizó la realidad laboral fueguina y el impacto de la pérdida del poder adquisitivo. "Entre el 60% y el 70% de los empleados públicos está haciendo malabares, con doble trabajo e incluso triple. Hay quienes elaboran comidas en sus casas, otros trabajan en empresas privadas, realizan servicios vinculados al turismo, conducen plataformas de transporte o desarrollan distintos emprendimientos para complementar sus ingresos", sostuvo.

Porfirio explicó que esta realidad no solo refleja las dificultades económicas que atraviesan muchas familias, sino que también condiciona el acceso al empleo para otros sectores de la población.

Según indicó, cuando un trabajador estatal ocupa un segundo o un tercer puesto laboral, disminuyen las oportunidades para jóvenes que buscan su primer empleo, trabajadores fabriles con contratos temporarios y personas que intentan incorporarse al comercio o al sector privado.

"Estos trabajadores tienen todo el derecho de buscar otro empleo para cubrir sus gastos, pero esa realidad también influye sobre la disponibilidad de puestos de trabajo para otros sectores que hoy necesitan una oportunidad laboral", expresó.