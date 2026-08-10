Conflicto en Mirgor: 300 trabajadores no pudieron ingresar a las plantas y dictaron la conciliación obligatoria

La situación se desató este lunes en Río Grande, cuando cerca de 300 empleados quedaron impedidos de ingresar a sus puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo intervino de oficio, ordenó retrotraer las medidas y convocó a la empresa y al gremio a una audiencia para este martes.
10/08/2026

mirgor

Un nuevo conflicto laboral golpeó este lunes a la industria de Tierra del Fuego. Cerca de 300 trabajadores del Grupo Mirgor no pudieron ingresar a las plantas de la compañía en Río Grande,  situación que provocó la intervención del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia.

Ante lo ocurrido, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria por un período inicial de 15 días y ordenó retrotraer la situación al momento anterior al conflicto. De esta manera, los trabajadores alcanzados por la medida deberán poder continuar ingresando a sus puestos mientras se desarrolla la instancia de negociación.

El Ministerio también convocó a representantes de Mirgor y del sector sindical a una audiencia para este martes a las 13 horas, donde se buscará determinar las causas del conflicto y discutir una salida que preserve los puestos laborales.

La ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, calificó la situación como “muy delicada”, especialmente por el impacto que genera sobre los trabajadores y sus familias. “Desde que tomamos conocimiento actuamos inmediatamente porque es necesario generar espacios de diálogo concretos para que las partes puedan sentarse, discutir las diferencias y encontrar una solución”, afirmó.

Durante los 15 días de conciliación obligatoria, las partes deberán abstenerse de adoptar decisiones o medidas de fuerza que profundicen el conflicto. “Durante este período los trabajadores deben continuar ingresando a sus puestos de trabajo y no deben producirse medidas que profundicen el conflicto”, precisó Castiglione.

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