Ucrania lanzó uno de sus ataques más mortíferos sobre Rusia: 12 muertos y 39 heridos en Tartaristán

Ucrania lanzó un ataque masivo con drones contra la región rusa de Tartaristán, en el corazón del territorio ruso, que dejó al menos 12 personas muertas y otras 39 heridas, convirtiéndose en uno de los ataques individuales más letales atribuidos a Kiev desde el comienzo de la guerra.

El ataque alcanzó la ciudad de Nizhnekamsk, situada a más de 1.000 kilómetros de la frontera con Ucrania y considerada uno de los principales centros industriales y energéticos de la región. Tiene alrededor de 240.000 habitantes y alberga importantes instalaciones vinculadas con el procesamiento de petróleo, entre ellas refinerías y una planta petroquímica.

Tartaristán se encuentra muy alejado del frente de batalla, pero su importancia para el sector energético ruso la convirtió en uno de los objetivos de la campaña ucraniana de ataques con drones de largo alcance.

En los últimos meses, Ucrania intensificó sus operaciones contra refinerías, depósitos e infraestructura petrolera dentro de Rusia, buscando afectar la capacidad de procesamiento de combustible y aumentar el costo económico de la guerra para Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viene defendiendo esta estrategia como una respuesta a los bombardeos rusos sobre territorio ucraniano. "La guerra de Rusia se sentirá cada vez más en su propia casa, en Rusia", afirmó Zelenski el domingo, al advertir que los ataques de Moscú recibirán una respuesta ucraniana.

Rusia aseguró haber derribado 456 drones

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus sistemas de defensa aérea derribaron 456 drones ucranianos durante la noche, aunque no detalló cuántos aparatos lograron atravesar las defensas y alcanzar sus objetivos.

Las autoridades de Tartaristán habían informado previamente que la región enfrentaba un ataque "masivo".

La ofensiva se produjo en medio de una escalada de los ataques aéreos de largo alcance de ambos países, que en los últimos meses llevaron la guerra cada vez más lejos de la línea tradicional del frente.