Ucrania lanzó uno de sus ataques más mortíferos sobre Rusia: 12 muertos y 39 heridos en Tartaristán
Mundo10/08/2026
Drones ucranianos alcanzaron Nizhnekamsk, una importante ciudad industrial situada a más de 1.000 kilómetros de la frontera. La región concentra refinerías e instalaciones petroquímicas que se convirtieron en objetivos de los ataques de largo alcance de Kiev.
El primer ministro israelí afirmó que su gobierno no acepta el documento de 15 puntos anunciado por Estados Unidos, y mantendrá sus fuerzas en la devastada Gaza.
El Danubio bajó tanto que emergieron restos de la Segunda Guerra Mundial en pleno BudapestMundo08/08/2026
El bajo nivel del río permitió recuperar una motocicleta y los restos de dos soldados. También aparecieron minas antitanque alemanas y placas de identificación conservadas durante décadas bajo el barro.
Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia y anunció una alianza con Estados Unidos contra el narcotráficoMundo08/08/2026
El nuevo mandatario inició su período 2026-2030 con un discurso en el que prometió una profunda transformación del país y confirmó que Colombia se incorporará al denominado Escudo de las Américas.
El creador de contenido fue atacado a tiros mientras realizaba un streaming en Culiacán, Sinaloa. Las autoridades investigan el crimen.
VIDEO | Una nueva ofensiva con misiles balísticos dejó decenas de víctimas en la capital ucraniana y destruyó depósitos e infraestructura logística. Zelenski reclamó a los aliados acelerar el envío de sistemas de defensa aérea.
VIDEO | Las imágenes que desataron una nueva denuncia de crimen de guerra contra RusiaMundo04/08/2026
Kiev difundió un video en el que se observa a un dron persiguiendo a un comerciante en la ciudad de Jersón antes de explotar a pocos metros de él. Zelenski acusa laos rusos de crímenes de guerra.
Irán busca presionar a Estados Unidos con una estrategia de desgaste en el estrecho de Ormuz
ReutersMundo04/08/2026
La estrategia de Teherán por la cual Estados Unidos se está desgastando militarmente y el poder iraní capaz de provocar daño en la economía mundial.
La Guardia Costera islandesa y fuerzas especiales abordaron una embarcación de la Fundación Capitán Paul Watson luego de que, según las autoridades, desobedeciera órdenes de abandonar las aguas del país.
Tragedia en Indonesia: Al menos cinco muertos tras el incendio de un ferry con 271 personas a bordo
APMundo02/08/2026
La embarcación se incendió mientras navegaba frente a la isla de Java. Cientos de pasajeros fueron evacuados por rescatistas y barcos que se encontraban en la zona.
Atentado con bomba en un restaurante de Moscú dejó cinco muertos e investigan si el objetivo era un alto jefe militar rusoMundo02/08/2026
La explosión ocurrió durante un evento privado en un exclusivo restaurante de la capital rusa. Entre las víctimas mortales se encuentra la mujer que llevaba el explosivo.
Lo + visto en U24
Condenaron a un hombre a 5 años de prisión por abuso sexual de dos niñas y una estafa en UshuaiaTierra del Fuego07/08/2026
El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur lo encontró culpable de tres causas distintas, entre ellas abusos sexuales contra dos menores de edad y una estafa cometida mediante una aplicación de pago electrónico.
Una de las celebraciones familiares más importantes del calendario argentino tendrá lugar en octubre. A diferencia de otros países, Argentina tiene una fecha particular para celebrar a las madres y por eso cambia todos los años.
Melella y Vuoto volvieron a mostrarse juntos tras meses de tensión por la coparticipaciónTierra del Fuego08/08/2026
El Gobernador y el Intendente de Ushuaia recorrieron juntos la obra de la nueva usina eléctrica. La imagen se produce después de un año marcado por fuertes diferencias entre ambos Ejecutivos por los recursos coparticipables.
La pérdida de poder adquisitivo, el peso de las tarifas de invierno y el agotamiento del aguinaldo condicionaron el consumo. Textil, alimentos, bazar, registraron caídas.
La tradicional celebración por el Día del Montañés tuvo su 31ª edición, con el descenso de esquiadores desde el glaciar, homenajes a referentes de la montaña y la tradicional quema del muñeco.