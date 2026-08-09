El consumo volvió a caer: Las ventas minoristas pyme bajaron 3,8% en julio

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a retroceder durante julio, en un escenario marcado por un consumo más cauteloso y una mayor concentración del gasto de los hogares en productos considerados indispensables.

Según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas registraron una caída interanual del 3,8%, mientras que frente a junio disminuyeron otro 2,1%.

El informe atribuyó parte del deterioro a la desaparición del efecto transitorio que había generado el cobro del medio aguinaldo durante el mes anterior. A esto se sumó una mayor incidencia de las tarifas de servicios durante el invierno sobre los presupuestos familiares.

La combinación de ambos factores volvió a limitar el dinero disponible para otros consumos y llevó a numerosos hogares a concentrar sus compras en necesidades inmediatas.

La situación también aparece reflejada en la percepción de los propios comerciantes. El 44,5% calificó como desfavorable la situación actual de su negocio, frente al 43,1% que había respondido de esa manera durante junio.

En tanto, el 48,1% sostuvo que su actividad permaneció estable respecto del mismo período del año pasado.

Alimentos e indumentaria, entre los rubros con mayores caídas

Seis de los siete sectores analizados por CAME terminaron julio con números negativos en la comparación interanual.

La mayor caída correspondió a Textil e indumentaria, con un retroceso del 5,6%. Le siguieron Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una baja del 5,5%, y Alimentos y bebidas, con una disminución del 5,4%.

El único sector que consiguió terminar el período con crecimiento fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, que avanzó un 1% interanual.

El comportamiento del rubro alimenticio resulta particularmente significativo debido a que se trata de productos de consumo cotidiano. El relevamiento señala que las familias fueron reduciendo o postergando otros gastos para concentrarse principalmente en bienes indispensables de la canasta básica, medicamentos recetados e insumos de reposición inmediata.

En cambio, las compras de productos durables, indumentaria, muebles y artículos de mayor valor fueron postergadas con mayor frecuencia.

Crecieron las compras por Internet

Las operaciones online realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos crecieron 14,9% respecto de julio del año pasado. Frente a junio, sin embargo, prácticamente no registraron variaciones, con una disminución desestacionalizada del 0,1%.

Las promociones también continuaron teniendo un papel importante para concretar las operaciones. Los comercios recurrieron a descuentos por pago al contado, promociones bancarias y billeteras virtuales para sostener las ventas frente a consumidores con menor margen financiero.

Del lado de los comerciantes, el escenario tampoco favorece nuevas inversiones. El 61,5% de los establecimientos consultados considera que actualmente no es un buen momento para realizar inversiones de capital, mientras que solamente el 14% respondió que la coyuntura es favorable para hacerlo.

A pesar del deterioro actual, las expectativas para los próximos doce meses presentan una situación diferente: el 42,4% de los comerciantes espera una mejora en su actividad, mientras que el 46,3% considera que permanecerá sin grandes cambios y el 11,3% anticipa un escenario peor.

Los números de julio muestran así que, tras el alivio transitorio generado por el aguinaldo, el consumo volvió a perder terreno y las familias concentraron sus gastos en necesidades básicas, mientras los comercios enfrentan el desafío de sostener las ventas en un contexto de mayores costos y menor capacidad de compra.