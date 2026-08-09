El consumo volvió a caer: Las ventas minoristas pyme bajaron 3,8% en julio
Economía09/08/2026
La pérdida de poder adquisitivo, el peso de las tarifas de invierno y el agotamiento del aguinaldo condicionaron el consumo. Textil, alimentos, bazar, registraron caídas.
Un informe privado reveló que el 86,6% considera que un solo empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes y que dos de cada tres personas agotan sus ingresos antes del día 20. Desaparece la clase media y la inflación del Gobierno genera desconfianza.
El beneficio será por única vez, se pagará con los haberes de agosto y alcanzará al personal militar en actividad, la Policía de Establecimientos Navales y el personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
ARCA reglamentó las exportaciones por correo sin límite de valor para ventas al exteriorEconomía03/08/2026
Las empresas, emprendedores y pequeños exportadores podrán realizar ventas al exterior utilizando el sistema postal mediante una declaración simplificada.
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?: El calendario de pago completo de agostoEconomía03/08/2026
El organismo difundió las fechas de cobro para jubilados, pensionados, AUH, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas, SUAF y Prestación por Desempleo.
Más de 4,6 millones de turistas viajaron por el país durante las vacaciones de inviernoEconomía02/08/2026
El movimiento turístico creció un 5,9% respecto del año pasado, pero en términos reales el gasto fue 5,6% menos respecto de las vacaciones de invierno 2025. Los destinos de nieve lideraron la temporada, mientras que la Costa Atlántica registró uno de sus inviernos más flojos.
Envíos internacionales: ARCA oficializó el nuevo procedimiento para las compras por Correo ArgentinoEconomía30/07/2026
La nueva resolución actualiza el régimen de envíos postales internacionales, mantiene el límite de US$3.000 para compras de uso personal y busca agilizar los trámites aduaneros.
El Gobierno cambiará el mecanismo de ajuste de las tarifas de gas y los costos se actualizarán cada dos mesesEconomía30/07/2026
Modifica la frecuencia con la que las distribuidoras trasladarán a las tarifas las diferencias entre el costo del gas y el valor facturado a los usuarios.
ANSES aumentará 1,89% las asignaciones familiares desde agosto: cuáles son los nuevos valoresEconomía30/07/2026
La actualización alcanza a la AUH, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares del sistema. También se incrementan los límites de ingresos para acceder al beneficio.
El refuerzo extraordinario se abonará en agosto a quienes cobran la mínima y otros beneficiarios de ANSES. El monto permanece congelado desde diciembre de 2023.
El Gobierno respondió por los argentinos que no llegan a fin de mes: "Esperamos que cada vez sean menos"Economía28/07/2026
El vocero presidencial defendió el rumbo económico, sostuvo que los salarios reales comenzaron a recuperarse tras la caída inicial de la gestión y afirmó que el objetivo del Gobierno es reducir la cantidad de personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes.
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Condenaron a un hombre a 5 años de prisión por abuso sexual de dos niñas y una estafa en UshuaiaTierra del Fuego07/08/2026
El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur lo encontró culpable de tres causas distintas, entre ellas abusos sexuales contra dos menores de edad y una estafa cometida mediante una aplicación de pago electrónico.
Una de las celebraciones familiares más importantes del calendario argentino tendrá lugar en octubre. A diferencia de otros países, Argentina tiene una fecha particular para celebrar a las madres y por eso cambia todos los años.
Melella y Vuoto volvieron a mostrarse juntos tras meses de tensión por la coparticipaciónTierra del Fuego08/08/2026
El Gobernador y el Intendente de Ushuaia recorrieron juntos la obra de la nueva usina eléctrica. La imagen se produce después de un año marcado por fuertes diferencias entre ambos Ejecutivos por los recursos coparticipables.
La pérdida de poder adquisitivo, el peso de las tarifas de invierno y el agotamiento del aguinaldo condicionaron el consumo. Textil, alimentos, bazar, registraron caídas.
La tradicional celebración por el Día del Montañés tuvo su 31ª edición, con el descenso de esquiadores desde el glaciar, homenajes a referentes de la montaña y la tradicional quema del muñeco.