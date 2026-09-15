Los bancos reconocen la morosidad y pidieron al Congreso no frenar las refinanciaciones

Los bancos reconocieron ante el Congreso el impacto de la morosidad y pidieron que los proyectos que se analizan para aliviar la situación de los deudores no interfieran con el proceso de normalización que las entidades ya llevan adelante.

Durante una reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados, en la que se debaten iniciativas vinculadas con el endeudamiento y las tasas aplicadas por bancos y billeteras virtuales, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico, explicó las medidas adoptadas por las entidades frente al aumento de la mora.

Bolzico sostuvo que la situación estaría llegando a su techo y que, a partir de ahora, los indicadores podrían comenzar a normalizarse durante los próximos meses. Al mismo tiempo, remarcó que existen distintos tipos de deudores y situaciones, por lo que consideró que no hay una única causa ni una solución general para todos los casos.

El titular de ADEBA explicó que los bancos reconocen las pérdidas derivadas de la morosidad y realizan las previsiones correspondientes de acuerdo con las normas del Banco Central. En ese sentido, señaló que las entidades previsionaron $10 billones para afrontar las pérdidas estimadas.

Luego, los bancos comienzan a contactar a los deudores para ofrecerles alternativas de refinanciación. Según explicó Bolzico, estas propuestas incluyen extensión de plazos, reducción de tasas de interés y eliminación de punitorios, con el objetivo de generar nuevos cronogramas de pago y cuotas más bajas.

En este proceso, el representante de ADEBA señaló que las entidades ya están trabajando sobre alrededor de 500.000 casos, y remarcó que ese proceso continúa.

Por eso, frente a los proyectos que actualmente analizan las comisiones de Diputados, Bolzico pidió que cualquier modificación legislativa tenga en cuenta las acciones que ya están llevando adelante los bancos.

“Cualquier proyecto que apruebe esta comisión debe cuidar de no afectar el proceso de normalización que ya está en curso”, advirtió.

El reclamo del sector bancario no se limitó a la situación actual de los deudores. Bolzico también planteó la necesidad de preservar el acceso al financiamiento y evitar que las nuevas medidas tengan efectos negativos sobre el crédito en los próximos años.

“Más importante que eso, es no afectar el desarrollo del crédito en los próximos años, que es el gran partido que debemos jugar como Argentina”, sostuvo.