Río Grande realizará una jornada de vacunación antirrábica y adopción de mascotas

El Municipio de Río Grande llevará a cabo este sábado 26 de septiembre una nueva jornada de vacunación antirrábica y adopción de mascotas, con el objetivo de promover la tenencia responsable y garantizar el acceso a la sanidad animal.

La actividad se desarrollará entre las 9 y las 14 en la sede de la Dirección de Servicios Veterinarios, ubicada en 25 de Mayo 2937.

Durante el operativo se aplicarán dosis de vacuna antirrábica a perros y gatos desde los 3 meses de edad. Desde la organización recordaron que esta inmunización debe aplicarse una vez al año durante toda la vida del animal, y precisaron que los perros deberán concurrir con collar y correa, mientras que los gatos tendrán que ser trasladados en canil o bolso transportador.

Asimismo, las autoridades aclararon que si la mascota presenta síntomas como decaimiento, inapetencia, vómitos, diarrea, secreción ocular o nasal, tos o tics, se debe evitar el traslado a la jornada y realizar la consulta con un médico veterinario.

En paralelo, se dispondrá una instancia de adopción responsable para animales que se encuentran en búsqueda de un hogar. Los interesados en adoptar deberán ser mayores de edad y presentarse con DNI para formalizar el compromiso de cuidado.