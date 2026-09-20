Operativo en Andorra: labraron 21 actas y capturaron dos perros sueltos

La Municipalidad de Ushuaia realizó un nuevo operativo de control animal en el Valle de Andorra, donde personal de la Dirección de Zoonosis recorrió distintos sectores durante la jornada del viernes y labró 21 actas por infracciones a la normativa vigente.

Durante el procedimiento también fueron capturados dos perros que se encontraban sueltos en la vía pública. Los animales fueron trasladados a los caniles municipales, donde se realizarán las verificaciones correspondientes para determinar su situación y avanzar con las medidas previstas por la normativa.

El operativo estuvo a cargo del Departamento de Control Animal de la Dirección de Zoonosis y se desarrolló tanto durante la mañana como durante la tarde.

Desde el área señalaron que este tipo de recorridos permite reforzar los controles en los distintos barrios de Ushuaia y detectar situaciones vinculadas con la tenencia responsable de animales de compañía.

Durante las intervenciones, el personal municipal también dialoga con los vecinos y brinda información sobre las obligaciones establecidas por la normativa, además de promover la identificación, castración y cuidado responsable de los animales.

Los controles continuarán en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y abordar situaciones vinculadas con la tenencia responsable.