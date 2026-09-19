Independencia de Chile: Martín Perez ratificó los lazos de hermandad en Río Grande

El intendente de Río Grande, Martín Perez, asistió a las celebraciones correspondientes al 216° aniversario de la Independencia de Chile, organizadas por el consulado chileno en las instalaciones del Salón del IPRA. El encuentro reunió a miembros de la colectividad, autoridades provinciales, legisladores, representantes de las Fuerzas Armadas y antiguos pobladores de la localidad.

Durante el desarrollo de la jornada, el jefe comunal ponderó los lazos culturales y la trayectoria compartida entre ambas comunidades. "Hoy es una fecha muy especial porque marca también un simbolismo de lo que ha sido la historia de nuestra ciudad. Río Grande se ha forjado a la luz de la presencia de nuestros hermanos chilenos, parte identitaria de nuestra historia y de la comunidad tan linda en la que vivimos", expresó Perez.

En ese contexto, el intendente remarcó la importancia de consolidar la relación bilateral a nivel territorial y proyectar acciones conjuntas. "En esta fecha no sólo tenemos que reflexionar sobre todo lo que nuestros pueblos han construido hasta ahora, sino también invitarnos a construir el futuro juntos, haciendo todo lo posible para que estos lazos de hermandad se puedan solidificar y unir cada vez más", manifestó.

Asimismo, Perez enfatizó el carácter permanente de la integración regional por encima de la coyuntura política general. "Más allá de lo que pueda suceder a nivel nacional o internacional, nosotros tenemos una historia en común que tiene que ser indestructible. Tiene que ser también un ejemplo de lo que significa la hermandad de dos pueblos que se quieren, que se sienten hermanos y que quieren construir juntos", aseveró.

En el tramo final de su intervención, el jefe municipal abogó por fortalecer el trabajo binacional en el ámbito insular. "Tenemos que seguir fortaleciendo los vínculos entre nuestros pueblos y construir, desde esta isla y desde esta provincia que compartimos, un futuro de mayor integración tanto para la Argentina como para Chile", concluyó.