Tierra del Fuego reforzará la "asistencia social" a personas condenadas y liberadas de prisión

El Gobierno de Tierra del Fuego acordó con el Ministerio de Seguridad Nacional fortalecer las herramientas de asistencia destinadas a personas que estuvieron privadas de la libertad, así como a quienes cumplen condenas bajo modalidades como la libertad condicional, la libertad asistida o la probation.

Según se informó oficialmente, el acuerdo contempla iniciativas de seguimiento, capacitación laboral, asistencia social y revinculación familiar. Entre las medidas previstas se incluye la atención de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, acciones para facilitar el acceso a derechos básicos y acompañamiento para recuperar los vínculos familiares.

A su vez, el Patronato de Liberados tendrá a su cargo tareas de supervisión de las pautas de conducta establecidas por la Justicia y el seguimiento de personas que cumplen arresto domiciliario.

El programa también prevé talleres de formación en oficios, acompañamiento de emprendimientos productivos individuales y asociativos y el fortalecimiento de cooperativas de trabajo integradas por personas con antecedentes penales. El objetivo planteado por las autoridades es promover alternativas de capacitación y empleo que favorezcan la autonomía económica de los destinatarios.

Las acciones alcanzarán a personas condenadas, liberadas condicionales, bajo el régimen de libertad asistida o probation, así como a quienes hayan cumplido la totalidad de sus penas privativas de la libertad.

De la firma del acuerdo participaron el ministro jefe de Gabinete de la Provincia, Jorge Canals; la representante nacional de Reinserción Social, Felicitas Beccar Varela; la directora general del Patronato de Liberados, Miryam Martínez; y el viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Valenzuela.

La información oficial no detalla el presupuesto previsto para implementar estas medidas ni la cantidad de personas que recibirán asistencia.