El abogado debió limpiar la escritura que había hecho en el Juzgado fueguino

Un abogado de 64 años fue condenado este viernes a seis meses de prisión en suspenso por haber pintado la palabra "kiosko" en la señalética de un juzgado de Ushuaia, en una sentencia dictada por el Juzgado Correccional y Contravencional del Distrito Judicial Sur.

El fallo, emitido por el juez Lucas Berber con la asistencia de la secretaria Analía Albeiro, declaró penalmente responsable a Juan Javier Jury por el delito de daños doblemente agravados, en perjuicio del Poder Judicial de Tierra del Fuego, con costas a su cargo.

El episodio ocurrió el 19 de marzo de 2026 en la mesa de entradas del Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Ushuaia, a cargo del magistrado Osado Viruel, donde el letrado estampó la inscripción "kiosco" sobre la cartelería oficial de la dependencia.

Durante el juicio declararon cuatro testigos —dos ciudadanas de Tolhuin que intervinieron por videollamada y dos efectivos policiales de Ushuaia— y, a pedido del imputado, se realizó una inspección ocular en el lugar en la que quedó demostrado que la pintura utilizada era removible.

En su alegato, el fiscal Daniel Curtale, acompañado por Julia Barceló, sostuvo que la autoría estaba plenamente probada mediante las cámaras de seguridad, los testimonios y la propia admisión del acusado. Remarcó además que no existían causas de justificación y que la conducta excedió un simple problema estético al afectar la señalética y el servicio de justicia.

Por su parte, Jury —quien asumió su propia defensa en su carácter de abogado— reconoció el hecho y pidió disculpas, aunque explicó que actuó fuera del horario de atención al público para no generar conmoción y motivado por su disconformidad con un trámite judicial y con el desempeño del juez del fuero civil. Argumentó también que no interrumpió las tareas del personal ni provocó daños permanentes al tratarse de pintura lavable.

Además de la condena condicional a seis meses de prisión, el juez Berber dispuso que, una vez firme la sentencia, el condenado deberá cumplir durante dos años con las reglas de conducta:Fijar residencia y notificar cualquier cambio de domicilio ante el Juzgado de Ejecución Penal y someterse periódicamente al control del Patronato de Liberados correspondiente a su jurisdicción o de la oficina que designe el juez de ejecución.