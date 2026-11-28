Tribunal del Mar durante el litigio entre Argentina y el Reino Unido

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur emitió un comunicado oficial en el que manifestó su máxima preocupación por la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó las medidas provisionales solicitadas por la Argentina contra la actividad hidrocarburífera unilateral del Reino Unido en el Atlántico Sur.

Para el Ejecutivo provincial, este resultado representa "un escenario preocupante para los intereses argentinos, en un contexto donde el Reino Unido continúa avanzando sobre los recursos naturales de los territorios y espacios marítimos vinculados a la Cuestión de las Islas Malvinas".

Sin embargo, las autoridades fueguinas aclararon que la decisión del Tribunal no constituye un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia, no legitima las actividades británicas ni altera los derechos soberanos de la República Argentina.

En ese sentido, consideraron fundamental que esta resolución "no sea interpretada como un límite a la defensa de los derechos argentinos, ni como un motivo para modificar la estrategia jurídica y diplomática del país".

Por el contrario, la Provincia sostuvo que "resulta necesario redoblar los esfuerzos y mantener activas todas las herramientas internacionales disponibles para cuestionar las acciones unilaterales del Reino Unido".

En ese marco, exhortó al Gobierno nacional a sostener una política exterior activa, firme y consecuente con la defensa irrestricta de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El comunicado también advirtió que la defensa de la soberanía requiere decisiones políticas concretas, continuidad en los ámbitos multilaterales y una estrategia internacional sostenida, sin ambigüedades ni retrocesos.

Finalmente, desde Tierra del Fuego reafirmaron "su compromiso irrenunciable con la Causa Malvinas, recordando que se trata de un mandato constitucional y una política de Estado que trasciende a los gobiernos y las coyunturas políticas".