EE.UU | Un adolescente mató a cuatro personas en una escuela primaria y fue abatido por un vecino

Un tiroteo masivo volvió a conmocionar a los Estados Unidos este jueves, luego de que un adolescente de 16 años ingresara armado a la escuela primaria Silver Rail, en la ciudad de Bend, Oregón, y disparara contra alumnos y personal docente. El ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas y dos heridos de gravedad.

Según confirmó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, las víctimas fatales son tres niños de 5, 8 y 11 años, y un profesor del establecimiento. Asimismo, un alumno de 7 años y un docente de 54 resultaron gravemente heridos y permanecen internados en el hospital local.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el atacante logró ingresar al edificio tras disparar contra las puertas de acceso que se encontraban cerradas con llave. Segundos después, un vecino que advirtió la situación persiguió al agresor hasta el interior de la escuela y lo batió a tiros en el lugar.

Durante una conferencia de prensa, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, destacó el accionar del ciudadano armado que intervino en el hecho. "Intervino heroicamente para evitar más pérdidas de vidas", sostuvo la mandataria, al tiempo que expresó sus condolencias a las familias afectadas en medio de un nuevo debate nacional sobre la seguridad en las escuelas y la tenencia de armas.