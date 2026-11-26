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La crisis sanitaria en el este de la República Democrática del Congo alcanzó un nivel crítico tras confirmarse que el actual brote de ébola superó la barrera de los 12.000 casos registrados, consolidándose como el episodio de más rápido crecimiento desde que se tiene registro histórico de la enfermedad.

De acuerdo con las cifras oficiales difundidas este jueves por el Ministerio de Salud del Congo, ya se contabilizan 12.021 personas contagiadas y cerca de la mitad de ellas fallecieron como consecuencia del virus. Se trata del brote más letal entre los 17 que atravesó el país africano y amenaza con superar el saldo de víctimas del histórico brote de África Occidental, que provocó 11.000 muertes entre 2014 y 2016.

Una cepa sin vacuna y zonas bajo fuego

La epidemia, que fue declarada en mayo pasado, es provocada por la variante Bundibugyo, una cepa poco frecuente del virus del ébola para la cual actualmente no existen vacunas ni tratamientos médicos aprobados.

A la gravedad clínica se suma un escenario operativo extremo en el terreno. Los equipos sanitarios y de respuesta rápida ven seriamente obstaculizada su labor por los enfrentamientos armados entre fuerzas del ejército y grupos rebeldes, el deterioro de las rutas y episodios de violencia por parte de pobladores locales, impulsados por la desconfianza y la desinformación en torno a la enfermedad.

Desde el ámbito sanitario recordaron que el ébola se transmite mediante el contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas o de cuerpos fallecidos a causa del virus.

Para frenar la cadena de transmisión en las zonas afectadas, los protocolos internacionales exigen la detección temprana y el aislamiento inmediato de los pacientes, el seguimiento estricto de sus contactos estrechos y la realización de sepulturas seguras para evitar nuevos focos de contagio.